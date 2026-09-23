Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026 le otorgó el premio de la mejor paella del mundo al chef mexicano José Carlos Ruiz Zamora del restaurante Burguettos. El concurso consistió en seguir la receta de la clásica paella española y el mexicano sobresalió sobre los propios españoles.

Lo que necesitas saber: El chef mexicano José Ruiz venció a los chefs españoles con el mejor sazón en la paella.

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca celebró su 65ª edición este 2026 y todo el mundo se llevó una sorpresa. Cualquier persona pensaría que la mejor paella del mundo estaría en España… pero no. ¡Está en Tlaxcala!

Te contamos todos los detalles sobre este galardón que se llevó un chef orgullosamente mexicano.

¡La mejor paella del mundo está en Tlaxcala!

Como te contamos arriba el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca le dio el premio de la mejor paella del mundo al chef mexicano José Carlos Ruiz Zamora, quien lidera el restaurante Burguettos.

Foto: Instagram @burguettos

Así es, la mejor paella del mundo está en Apizaco, Tlaxcala. En un restaurante con propuesta de cocina urbana y banquetes. O sea, puras delicias mexicanas como enchiladas, chilaquiles, chilitos en nogada, ensaladas y más.

Lo más cool es que no se trata de una paella “a la mexicana”, sino que el concurso se trataba de seguir la receta clásica española: arroz de Sueca, pollo, conejo, caracoles, garrofón, tavella, judías, aceite de oliva, ajo, tomate, pimentón y azafrán.

Foto: Instagram @concurspaellasueca

¿El premio? El chef José Carlos Ruiz Zamora y Burguettos se llevaron un botín de 2,500 euros, un pergamino conmemorativo y el medallón de plata que únicamente se otorga a los ganadores.

¿Cuánto cuesta comer ahí?

El precio exacto no es público, ya que la mejor paella del mundo se prepara bajo pedido o en ocasiones especiales. Sin embargo, los datos en Google Maps señalan que el rango de consumo habitual por persona es de $100 a $200 pesitos.

Foto: Instagram @concurspaellasueca

¡OJO! Hay que tomar en cuenta que Burguettos ya se llevó el premio a la mejor paella del mundo, así que probablemente suban el precio un poquito más. ¡Súper bien merecido!

Los otros ganadores del concurso de la mejor paella del mundo

Atrás del chef Ruiz quedó en segundo lugar el chef Carlos Otaolaurruchi Barbadillo, del restaurante Arrozante en Sevilla, España. El tercer lugar se lo llevó el chef Julio Martínez Inglés, del restaurante Ca Ladio en Valencia, España.

Foto: Instagram @concurspaellasueca

¡Ya te la sabes! Si tienes antojito de paella y no sabes a dónde ir puedes lanzarte a Tlaxcala o a alguno de los lugares premiados en España. ¡Provechito y olé!