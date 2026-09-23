Alejandro González Iñárritu dijo una vez que Michelangelo Antonioni era un “animal cinematográfico” porque cada una de sus películas tenía un ritmo y lenguaje propios. Y eso es algo que el mismo Iñárritu ha hecho con sus ocho largometrajes, incluido Digger.

Lenguajes nuevos que pueden retomar estructuras de antes, pero también ser tan precisos en su contexto que se convierten en estructuras futuras a retomar. Suena rebuscado y pesado, pero eso es lo que ha hecho el cine del director mexicano: empujar, crear, explorar, aventurarse y desechar.

Primer tráiler y todo lo que sabemos de ‘Digger’ de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise / Foto: Warner Bros.

Digger, su próxima película, protagonizada por Tom Cruise, insiste en la sátira y el absurdo que ya se habían explorado en filmes como Birdman o incluso Bardo, pero ahora para hablar del fin del mundo y las formas perversas en las que nos lo contaríamos a nosotros mismos para ¿justificarlo?, ¿disculparnos?, ¿sobrevivirlo?

Con el regreso de uno de los grandes directores de la actualidad, hacemos un repaso por la filmografía de Alejandro González Iñárritu, sugiriendo por dónde podríamos empezar para entrarle a su cine, hacia dónde ir y por dónde no recomendaríamos empezar.

Alejandro González Iñárritu / Foto: Shutterstock

La película con la que podemos empezar

Amores perros es la respuesta definitiva. Parece obvio, pero no lo es. Pocas veces uno puede empezar con el cine de un director justo desde el inicio, pero la realidad es que Alejandro González Iñárritu arrancó con una película considerada uno de los grandes debuts del cine.

Justo Amores perros estableció eso que detectamos bastante bien: un antes y un después dentro del cine mexicano gracias a las narrativas que integró y que, al mismo tiempo, desafiaron y rompieron con las convenciones de los relatos de la época, aquí en México y en cualquier lugar.

Imagen de ‘Amores perros’ / Foto: Altavista Films

La escena del choque con la que arranca la película no sólo es un reflejo de la intensidad de la cinta, sino de su identidad: una colisión única de historias y personajes marcados por contextos distintos, pero tragedias similares; la soledad que deviene del miedo a no ser amado.

No podemos hablar de la genialidad de Amores perros sin Guillermo Arriaga, pero tampoco sin Brigitte Broch, Gustavo Santaolalla y Rodrigo Prieto. La película recibió una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera para México.

Amores perros está disponible en MUBI y Netflix.

¿Con qué nos seguimos?

Pensando que Amores perros inició la Trilogía de la Muerte, lo mejor es seguirse con las otras dos producciones: 21 gramos y Babel.

Inmediatamente, Alejandro González Iñárritu dio el salto a Hollywood para filmar 21 gramos junto a ese equipo con el que inició, fichando a figuras como Naomi Watts, Sean Penn y Benicio del Toro en los roles principales.

Brad Pitt en Babel de 2006 / Foto: IMDb

Y luego siguió con Babel, nominada al Oscar a Mejor Película y con la que Iñárritu recibió su primera nominación a Mejor Dirección. Babel sumó a Brad Pitt y Cate Blanchett en roles protagónicos, además del regreso de Gael García Bernal y Adriana Barraza.

Siguiendo la misma línea que la primera —historias corales que se unen por una suerte de evento desafortunado—, el director y el guionista exploraron la ruptura de las relaciones interpersonales y lo violentas que estas pueden volverse cuando hay una pérdida de por medio.

21 gramos está disponible en HBO Max. Babel no está disponible en streaming.

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Es aquí donde se podrían complicar las cosas, sobre todo pensando que, en 26 años de carrera, ha trabajado en ocho largometrajes. Y ojo, no estamos diciendo que debería tener más —a veces hay saturación de títulos de un solo director y es más fácil que haya baches en el camino—.

Lo que queremos decir es que no hay una ruta tan clara para seguir. Sin embargo, si tuviéramos que elegir una, sería Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), de 2014, con Michael Keaton.

Michael Keaton y Edward Norton en ‘Birdman’ / Foto: IMDb

La película es, para muchos, la mejor dentro de la filmografía de Alejandro González Iñárritu, reconociendo sus valores técnicos en la fotografía de Emmanuel Lubezki o la edición de Douglas Crise y Stephen Mirrione. Pero también va sobre lo que ha hecho del cine del director algo tan especial.

Birdman se construye como una sátira del showbiz en donde la necesidad de atención borra la ya de por sí mínima diferencia que hemos establecido entre la trascendencia y la necesidad de importar, el reconocimiento y la intimidad. Todo a través de un actor que alcanzó la fama y el dinero interpretando a un superhéroe, pero que ahora quiere alcanzar otro nivel de reconocimiento a través de la seriedad y el culto, no del fanatismo.

Birdman recibió varias nominaciones a los Premios Oscar y se llevó cuatro estatuillas: Mejor Película, Director, Guion Original y Fotografía.

Birdman está en HBO Max.

¿Con cuál no recomendamos empezar?

Si alguien no ha visto una película de Alejandro González Iñárritu, pero quiere empezar, no recomendaríamos hacerlo por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

La cosa con Bardo, de 2022, es que funciona más cercana a una autobiografía que a un relato.

Verla implica ir detectando distintos puntos del recorrido fílmico del director mexicano que nos llevan a concluir, de distintas formas, qué lo llevó a interpretar su identidad como artista en relación con México como país, con su historia de la Conquista, los procesos de migración, la Academia, la aclamación y la violencia de un lugar que ahora resulta extranjero.

Bardo está disponible en Netflix.

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Las películas de Alejandro González Iñárritu

Amores perros (2000)

21 gramos (2003)

Babel (2006)

Biutiful (2010)

Birdman (2014)

El renacido (2015)

Bardo (2022)

Digger (2026)