Lo que necesitas saber: Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España

Flavio Briatore, la cabeza de la escudería de Alpine, mandó un mensaje fuerte hacia los aficionados argentinos debido a los mensajes de odio y amenazas dirigidos en redes sociales hacia Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto.

El dirigente indicó en una entrevista con Juan Fossaroli que si las amenazas de los fans argentinos continúan, Colapinto dejará de dar entrevistas con la prensa argentina.

Fan argentinos amenazaron a Pierre Gasly, a sus familiares y novia

Pierre Gasly, sus familiares y su novia, han sido blanco de amenazas a través de redes sociales desde el Gran Premio de España, en Madrid, debido a que obstruyó a Franco Colapinto cuando el argentino había salido de pits con gomas nuevas.

Pierre Gasly, piloto de Alpine / FB Alpine

Durante esa vuelta, Colapinto perdió entre dos y tres segundos respecto a Oscar Piastri, quien lo perseguía por el séptimo puesto. De todos modos, Piastri se quedó octavo al final de la carrera debido a que el circuito de Madrid no permitía rebases.

“Personalmente, me parece un poco inquietante para nuestro deporte”, dijo Pierre Gasly. “La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares, a mi novia, etc. No creo que eso deba ocurrir. Las cosas no eran así en el pasado”, indicó el piloto francés.

Flavio Briatore advierte a fans argentinos: “Colapinto dejará de hablar con la TV argentina”

En el día de medios del Gran Premio de Azerbaiyán, Flavio Briatore tuvo una entrevista con ESPN, realizada por Juan Fossaroli y lanzó un mensaje directo a los fans argentinos.

Franco Colapinto ante la prensa / Alpine

“Si esto sigue así, Franco dejará de hablar con la televisión argentina. Dejará de hablar con todos. Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales.

“Veo mucho enojo con los fans una y otra vez sin motivo. Si sigue pasando dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina, contigo también (Juan Fossaroli), paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí.

“Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo, no lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino, bienvenidos los argentinos, pero que sean respetuosos”.

Flavio Briatore AVISA sobre el acoso en redes sociales:



"Si esto sigue así, Franco DEJARÁ DE HABLAR CON LA TV ARGENTINA"



"Se lo digo especialmente a los argentinos porque no hay problema con los italianos o quién sea"



"Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera… — Speed Sector (@SpeedSectorF1) September 23, 2026

¿Qué dijo Colapinto?

Esta no es la primera vez que fans argentinos amenazan a Pierre Gasly, incluso el hate llegó a otros pilotos durante la temporada pasada, como Yuki Tsunoda, por lo cual Franco Colapinto tuvo que pedir de nueva cuenta a sus fans que le bajen dos rayitas.

“Lamentablemente, eso no debería ser común. Sin duda, deberíamos tener más cuidado con las cosas, con las palabras que salen de los teclados de todos”, indicó el volante argentino.

Pierre Gasly y Franco Colapinto

“Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Jugamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo”, dijo.