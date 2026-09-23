Lo que necesitas saber: Las autoridades también los relacionan con posibles actividades de narcomenudeo, tráfico de personas, homicidios y esquemas de protección para grupos criminales.

Este 23 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que autoridades estatales y federales detuvieron a Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Las autoridades realizaron las detenciones durante un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, junto con autoridades de Oaxaca, con el objetivo de combatir las estructuras criminales de la región.

Bueno, pero ¿por qué los detuvieron?

De acuerdo con lo publicado por Harfuch, las investigaciones relacionan presuntamente a ambos con una estructura criminal que se dedicaba a la extorsión y al cobro de piso a comerciantes y empresarios.

Y eso no es todo, pues las autoridades también los relacionan con posibles actividades de narcomenudeo, tráfico de personas, homicidios y esquemas de protección para grupos criminales.

Además de las detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones para afectar las finanzas de la estructura investigada.

¿Y por qué causa tanto ruido este caso?

Pues bueno, es que hace tan solo algunos días, la diseñadora textil, poeta y miembro de la comunidad muxe, Elvis Guerra, denunció un ataque contra su vivienda en Juchitán.

Elvis participó en la elaboración del vestuario que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre durante el Grito de Independencia. Días después, el 18 de septiembre, dos personas que viajaban en una motocicleta habrían disparado contra la casa de la diseñadora.

Luego de esto, Elvis salió a dar declaraciones y mencionó que había recibido amenazas, además de señalar un posible caso de extorsión. Esto ocurrió después de que buscara inaugurar su salón de fiestas, pues presuntamente le pedían 200 mil pesos para poder hacerlo.

Ante esta situación, la diseñadora pidió la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y garantizar su seguridad.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una relación directa entre la detención del presidente municipal y el ataque contra Elvis Guerra. Sin embargo, las similitudes entre los delitos investigados hicieron que el caso de Elvis volviera al centro de la atención.