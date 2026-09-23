¿Te han llamado y nadie responde? Empresa de ciberseguridad alerta sobre el nuevo fraude de llamadas silenciosas

Lo que necesitas saber: Las llamadas silenciosas pueden tener diferentes orígenes; pueden ser porque los sistemas automatizados de centros de llamadas marcan más números de los que sus operadores pueden atender; en otros, bots o sistemas de inteligencia artificial realizan llamadas para comprobar si un número está activo.

¿Alguna vez te han llamado por teléfono y nadie te responde? Kaspersky, una empresa de ciberseguridad, alertó sobre esta nueva forma de estafar que puede comenzar con contestar un simple “hola” en una llamada.

Aunque ojo, muchas veces estas llamadas pueden deberse a sistemas automatizados, pero en otras ocasiones pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para recopilar información que les permita preparar engaños posteriores.

¿Y qué tipo de información pueden tener si solo digo “hola”? La empresa advirtió que incluso unos segundos de interacción pueden servir para confirmar que un número está activo, identificar los horarios en los que una persona responde y obtener pequeñas muestras de su voz.

Pero antes de entrar en alerta, te cuento más a detalle esta nueva forma de estafar y cómo prevenirla; quédate.

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Modus operandi de las llamadas silenciosas

Vamos por partes. Las llamadas silenciosas pueden tener diferentes orígenes; pueden ser porque los sistemas automatizados de centros de llamadas marcan más números de los que sus operadores pueden atender; en otros, bots o sistemas de inteligencia artificial realizan llamadas para comprobar si un número está activo.

Aunque Kaspersky advirtió que estafadores también pueden usar esta técnica como parte de los preparativos para un fraude mucho más elaborado.

El hecho de haber contestado la llamada y hablar por segundos puede aportar información valiosa. El acento puede aportar pistas sobre la región de origen de la víctima; la voz puede aportar características en general; y el momento en que atiende puede permitir identificar los horarios probables en que se encuentra disponible.

Y con los avances que ha tenido la inteligencia artificial: la voz es un dato biométrico y que puede jugar en nuestra contra para que nos estafen.

Los expertos de Kaspersky explicaron que una o dos palabras no son suficientes para crear una imitación de la voz, pero por eso recurren a realizar varias llamadas para obtener imitaciones de voz más realistas. Y esto, lastimosamente, juega a favor de las extorsiones y se pueden hacer pasar por un familiar o amigo y después pedir dinero o información sensible.

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¿Y cómo evito ser víctima?

Ojo, porque el simple hecho de recibir estas llamadas silenciosas no te hace en automático víctima, sin embargo, puede confirmar que el número está activo y que el usuario responde llamadas desconocidas y podrías terminar en una lista utilizada para mandar campañas de spam o intentos de estafa.

Acá te dejo unos sencillos pasos a seguir para reducir el riesgo de ser una posible víctima de estafa, toma nota:

Evita contestar llamadas de desconocidos y tampoco devuelvas de inmediato la llamada solo por curiosidad. Si ya respondiste el teléfono, procura que, quien te llame hable primero.

y tampoco devuelvas de inmediato la llamada solo por curiosidad. Si ya respondiste el teléfono, procura que, quien te llame hable primero. Bloquea los números sospechosos; eso evita futuros contactos. Los ciberdelincuentes pueden realizar varios intentos antes de conseguir que una persona interactúe con ellos.

Los ciberdelincuentes pueden realizar varios intentos antes de conseguir que una persona interactúe con ellos. Recuerda que las llamadas de urgencia siempre apelan al sentido de urgencia; mantén la calma y cuelga inmediatamente.

Evita ser víctima y no respondas a este tipo de llamadas silenciosas.