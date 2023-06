¿Qué hay talento mexa rompiéndola en las cocinas más destacadas del planeta? Eso es algo indiscutible y se vuelve a confirmar pues hay varios mexicanos en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo de este 2023.

Como cada año, The World’s 50 Best Restaurants lanzó su listado con los mejores establecimientos internacionales en el rubro gastronómico. Y nuevamente, tenemos a varios compatriotas reafirmando su lugar y calidad en dicho ámbito.

Entrega de The Worlds 50 Best Restaurants 2023. Foto: The World’s 50 Best/David Holbrook.

Los 5 establecimientos mexicanos entre los mejores restaurantes del mundo

El sabor latinoamericano nunca falta cada vez que The World’s 50 Best Restaurants da a conocer su lista de mejores restaurantes del mundo. En esta edición del 2023, el restaurante Central de la ciudad de Lima (en Perú) se coronó como el mejor restaurante del mundo.

Y aunque es verdad que establecimientos de países europeos como España, Francia y Dinamarca dominan la parte alta de la lista, México tiene en Quintonil a su representante mejor ubicado (puesto 9). Detrás vienen otros establecimientos mexicanos dentro de los 100 mejores y acá te los mostramos.

Quintonil (no. 9)

Quintonil celebró sus 10 años de excelencia gastronómica en el 2022 y apareció en el noveno puesto de los mejores restaurantes del mundo el año pasado. ¿Y qué creen? El restaurante de Jorge Vallejo y Alejandra Flores se vuelve a colar en el listado en este año, y en el mismo lugar.

The World’s 50 Best Restaurants lo detalla como un lugar que se está convirtiendo en un clásico gracias a que se “centra en ingredientes locales frescos, sabores y técnicas tradicionales mexicanas entretejidas en preparaciones modernas“.

Restaurante Quintonil. Foto: vía The World’s 50 Best.

Pujol (no. 13)

Pujol es uno de los establecimientos mexicanos que ya tiene un lugar regular entre los mejores restaurantes del mundo de este conteo organizado por The World’s 50 Best. Sin embargo, para la edición 2023 del listado, el lugar comandado por Enrique Olvera descendió algunos puestos.

Pasando del lugar número cinco en 2022, ahora se encuentran en el lugar 13 que sigue manteniéndolos entre los mejores del planeta entero. Y acá, la organización que detalla la lista lo reconoce por ser un restaurante que “los platos coloridos y elegantes que cambian a diario”, así como por la sostenibilidad y el apoyo a las pequeños exportadores de ingredientes.

Imagen ilustrativa de Pujol. Foto: vía The World’s 50 Best.

Rosetta (no. 49)

Elena Reygadas es otra de las mexicanas que desde hace un buen tiempo, figura como una de las chefs más destacadas del país. Y claro, lo mismo sucede al colocarse entre los mejores restaurantes del mundo con Rosetta, que en esta ocasión ocupa el puesto 49 subiendo más de 10 puestos que el año pasado cuando se ubicó en el lugar 60.

“La interpretación de Reygadas del omnipresente taco mexicano no presenta una tortilla de maíz, sino hojas de col rizada”, dice The World’s 50 Best en su perfil sobre el restaurante de Reygadas. Y además, le dan una mención honorífica por su galardón como la Mejor Chef Femenina del Mundo en este preciso año.

Imagen ilustrativa de un platillo de Rosetta. Foto: vía The World’s 50 Best.

Alcalde (no. 54)

Mientras que los primeros tres restaurantes se localizan en la CDMX, damos el brinco hasta Guadalajara ya que Alcalde se posicionó en el puesto 54 de los 100 mejores restaurantes del mundo. No bajó tantos puestos en comparación con el listado del año pasado, donde se ubicó en el 51.

El establecimiento de Francisco Ruano, quien además tuvo una reciente aparición en la edición mexicana de Iron Chef de Netflix, es ya uno de los más tradicionales de la alta cocina jalisciense. En este año, el restaurante cumple 10 años y es para destacar hasta dónde han llegado en relativamente poco tiempo.

Con la misión de que perdure la “cocina viva que respete las estaciones del año y sus virtudes, buscamos la excelencia de lo sencillo”, seguro que Alcalde seguirá siendo uno de los restaurantes más destacados de la escena mexicana e internacional.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de Instagram.

Sud 777 (no. 70)

Sud 777 es otro de los lugares tradicionales de la alta cocina en la Ciudad de México, con una historia que arrancó en el 2008 y que lo ha posicionado como una de las cocinas más revolucionarías del país. Y ahora, aparece en el lugar 70 de los mejores restaurantes del mundo.

El establecimiento ubicado en las inmediaciones del Pedregal le ha valido a Edgar Nuñez el constante reconocimiento como uno de los mejores chefs no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, especialmente por “su prodigiosa técnica y su cocina vegetal mexicana”.

Imagen ilustrativa de Sud 777. Foto: vía Instagram.

Los mexicanos que residen en el extranjero, pero que aparecen en la lista

Además de los cinco destacados establecimiento anteriormente mencionados entre los mejores restaurantes del mundo, también tenemos a otros dos que si bien no están ubicados en México, son coordinados y liderados por chefs mexas.

De esta manera, Santiago Lastra y el restaurante KOL de Londres (en Inglaterra), se ubica en el puesto 23. The World’s 50 Best lo destaca por “producir auténtica comida mexicana con ingredientes predominantemente británicos”, una hazaña complicada debido a que muchos insumos tradicionales de nuestro país, no son fáciles de cultivar en Reino Unido.

Y cerrando el combo de mexicanos, encontramos al restaurante Cosme, fundado por Daniela Soto-Innes y Enrique Olvera, en el puesto 73. Ubicado en Nueva York, este establecimiento es comúnmente designado como uno de los mejores restaurantes mexicanos en Estados Unidos.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de Instagram.

La lista completa de los 100 mejores restaurantes del mundo

Bueno, ya que vimos a los mexicanos que destacaron la lista de este año, ahora les dejamos la lista de los mejores restaurantes del mundo. Así quedó el ranking culinario organizado por The World’s 50 Best (aquí encuentras la lista completa de los 100):

Central (Lima, Perú) Disfrutar (Barcelona, España) Diverxo (Madrid, España) Asador Etxebarri (Atxondo, España) Alchemist (Copenhagen, Dinamarca) Maido (Lima, Perú) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Atomix (Nueva York, Estados Unidos) Quintonil (CDMX, México) Table By Bruno Verjus (París, Francia) Trésind Studio (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) A Casa Do Porco (São Paulo, Brasil) Pujol (CDMX, México) Odette (Singapur) Le Du (Bangkok, Tailandia) Reale (Castel Di Sangro, Italia) Gaggan Anand (Bangkok, Tailandia) Steirereck (Viena, Austria) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Quique Dacosta (Denia, España) Den (Tokio, Japón) Elkano (Getaria, España) KOL (Londres, Reino Unido) Septime (París, Francia) Belcanto (Lisboa, Portugal) Schloss Schausenstein (Fürstenau, Alemania) Florilége (Tokio, Japón) Kjolle (Lima, Perú) Boragò (Santiago, Chile) Frantzén (Estocolmo, Suecia) Mugaritz (San Sebastián, España) Hisa Franko (Kobarid, eslovenia) El Chato (Bogotá, Colombia) Uliassi (Senigallia, Italia) Ikoyi (Londres, Reino Unido) Plénitude (París, Francia) Sézanne (Tokio, Japón) The Clove Club (Londres, Reino Unido) The Jane (Antwerp, Bélgica) Tim Raue (Berlín, Alemania) Le Calandre (Rubano, Italia) Piazza Duomo (Alba, Italia) Leo (Bogotá, Colombia) Le Bernardin (Nueva York, Estados Unidos) Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania) Orfali Bros Bistro (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) Mayta (Lima, Perú) La Grenouillére (Montreuil, Francia) Rosetta (CDMX, México) The Chairman (Hong Kong)