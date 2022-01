Disney le cambió el vestuario a Minnie Mouse y ya se ofendieron unos conductores de TV

Bien dicen que los tiempos cambian y ahora más que nunca, vemos a ciertos personajes de la cultura pop mostrando una nueva imagen. Ahora, el foco está sobre la icónica Minnie Mouse de Disney a la que se le ha cambiado su clásico vestido rojo por una vestimenta a modo de traje en un tono azul oscuro.

La cosa es que a algunas figuras de la televisión estadounidense no les pareció la idea. Se trata de los conductores de Fox News Jesse Waters y Candace Owens, conocidos por su inclinación conservadora, quienes se lanzaron con todo tras darse a conocer la nueva apariencia de la ratoncita y de paso, demostrar que hasta los boomers son ‘de cristal’ .

En caso de que se estén preguntando si este cambio es para siempre, de una vez les decimos que no. La nueva imagen de Minnie Mouse con traje es una obra de la reconocida diseñadora Stella McCartney y es una entrega especial para conmemorar el 30 aniversario del parque temático Disneyland París.

Como tal, McCartney decidió vestir al personaje con pantalón y saco para conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer en marzo, esto de acuerdo con un comunicado emitido por Disney. “Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón… Lo que me encanta de Minnie es el hecho de que personifica la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad y que inspira a personas de todas las edades en todo el mundo“, dijo Stella.

El nuevo diseño de Minnie rescata los icónicos lunares de su vestido rojo, pero en diversas tonalidades de azul. La diseñadora, además. resaltó que esta versión del personaje le convierte en símbolo del progreso para una nueva generación. “Stella McCartney ha diseñado el primer traje pantalón de Minnie Mouse, y es precioso”, escribió en un tuit la cuenta de Disneyland Paris.

