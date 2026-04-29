Lo que necesitas saber:

Mohamed Salah dejará al Liverpool al final de la temporada 2025/26.

¡Tranquilos todos! Mohamed Salah sí volverá a jugar con el Liverpool antes del final de la temporada de la Premier League. Los ‘Reds’ confirmaron que el egipcio solo sufrió una lesión muscular leve, así que podrá despedirse de su afición en el Anfield, antes de dejar al club.

Durante la victoria del Liverpool 3-1 sobre el Crystal Palace de la jornada 34, Salah tuvo que salir de cambio tras presentar varias molestias musculares. Aunque para fortuna de todos no se trató de nada grave y pronto estará de regreso.

Bob Esponja meme
Captura de pantalla

Mohamed Salah volverá antes del final de temporada

Después de los exámenes médicos correspondientes, el Liverpool aseguró que Mohamed Salah podrá estar de regreso antes del final de la temporada. En pocas palabras, podrá disfrutar de sus últimos partidos con el equipo.

El número 11 fue sustituido durante la segunda parte del partido de la Premier League que el sábado pasado ganaron al Crystal Palace en Anfield. Se ha confirmado que el problema que provocó su retirada fue una lesión muscular leve. Sin embargo, se prevé que Salah regrese a la acción antes de la conclusión de la temporada 2025-26 y su salida de los Reds este verano“. Se lee en el comunicado.

Ahora los aficionados del Liverpool podrán estar tranquilos, ya que todavía podrán ver a Salah defender la camiseta como en los últimos años antes de que ponga fin a su historia como ‘Red’.

Mohamed Salah y Arne Slot
Mohamed Salah y Arne Slot / Fotografía @LFC

¿Qué partidos le restan al Liverpool?

Al Liverpool le toca cerrar la temporada contra el Brentford en el Anfield, en casa y frente a su afición. El escenario más que perfecto para despedir a Mohamed Salah como se merece.

  • Manchester United vs Liverpool, J35
  • Liverpool vs Chelsea, J36
  • Aston Villa vs Liverpool, J37
  • Liverpool vs Brentford, J38
¿Cómo está eso de que Mohamed Salah disminuyó los delitos de odio contra musulmanes?
Fotografía @LFC vía X

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