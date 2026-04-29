Quién es Diego Pavia, QB de origen mexicano que jugará con los Ravens en la NFL

Lo que necesitas saber: Diego Pavia estuvo en el Draft 2026 de la NFL, pero no fue seleccionado a pesar de ser finalista del Trofeo Heisman

Diego Pavia no consiguió un lugar en la NFL a través del Draft 2026, pero sí encontró equipo. Los Baltimore Ravens ya habrían firmado un contrato con él como QB novato.

¿Ya lo conocías? Es de ascendencia mexicana y, además del gran talento mostrado en el futbol universitario, mantiene una lucha en favor de los exjugadores colegiales.

Foto: @nfl (Instagram) – Vía @diego10pavia

Diego Pavia se unirá a los Ravens en la NFL

Los Ravens todavía no lo hacen oficial con un comunicado o boletín, pero en su web ya está la noticia de los reportes que apuntan al acuerdo entre el equipo y Diego Pavia.

El contrato sería por tres años, y lo firmaron antes de que se uniera a un minicampamento de pruebas el primer fin de semana de mayo al que lo habían invitado en Baltimore.

Foto: @vandyfootball (Instagram) – Vía @diego10pavia

¿Quién es Diego Pavia?

Lo dicho, se trata de un QB de origen mexicano que jugaba con los Vanderbilt Commodores en el futbol universitario. Estuvo en el Draft 2026, pero no fue seleccionado por ningún equipo.

Lo anterior resulta sumamente raro, pues él fue el segundo más votado del Trofeo Heisman este año, solamente detrás de Fernando Mendoza. Es el primer finalista del Heisman que no es tomado en el draft desde 2014.

Por ahí tuvo un episodio negativo, que alguien podría atribuir a que se trata de un jugador muy competitivo. Al no ganar el Trofeo Heisman, publicó en su cuenta de Instagram: “QUE SE JODAN TODOS LOS VOTANTES, PERO… LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”, mensaje por el que después se disculpó.

Foto: @nfl (Instagram) – Vía @diego10pavia

Un líder dentro y fuera del campo

Pavia llega a la NFL tras jugar cuatro temporadas en el futbol universitario, dos con New Mexico State y dos con Vanderbilt. Consiguió 10 mil 255 yardas por aire y 3 mil 094 por tierra, además de anotar 119 touchdowns.

No es exagerado decir que él llevó a Vanderbilt a tener su primera temporada con 10 triunfos el año pasado:

Fue líder de porcentaje en pases completos (70%).

También fue el mejor en touchdowns por pase (29).

Líder en yardas por intento (9.4).

Representó más del 70% de la ofensiva total de los Commodores.

Fuera del campo también es un líder. De acuerdo con la agencia AP, encabeza una demanda colectiva de 27 jugadores ante una norma de la NCAA, la cual contabiliza las temporadas pasadas en colegios comunitarios para determinar (y negar) la elegibilidad de los jugadores para entrar al futbol universitario.

La demanda busca ayudar a exjugadores de esos colegios a tener un lugar en el deporte universitario, pero la NCAA argumenta que la presencia de esos exjugadores perjudicaría a los estudiantes de último año.

Pues ahí lo tienes, él es Diego Pavia, un jugador de ascendencia mexicana que ahora estará en la NFL con los Ravens, y del que seguro se hablará bastante de este lado de la frontera.