Lo que necesitas saber: La entrada de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a México se debe a que participarán en dos actividades: el "Anfibio Fénix 2026" y el "Evento SOF 4".

Todavía no se aclara del todo el motivo por el cual agentes de la CIA participaron en un operativo en Chihuahua y el Senado está dando de qué hablar… pues aprobaron el ingreso de 96 militares de Estados Unidos a México.

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Senado autoriza ingreso de militares de Estados Unidos a México

Así como lo lees. En medio de toda la polémica por lo ocurrido con los agentes de la CIA en Chihuahua, el Senado decidió autorizar el ingreso a nuestro país de 96 militares estadounidenses.

¿El motivo? Según informaron, los integrantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos vendrán a capacitar elementos mexicanos durante las próximas semanas.

“Con 104 votos a favor y tres en contra, se concede autorización para permitir la entrada de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para que participen en el Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026″, se lee en su comunicado.

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Pero… ¿a qué vendrán exactamente?

Su ingreso a México será por dos actividades. La primera se trata del ejercicio multinacional “Anfibio Fénix 2026”. Aquí participarán 73 elementos estadounidenses y se realizará del 8 al 30 de mayo.

De acuerdo con los senadores, esta agrupación llegará al país de manera paulatina en tres fechas: 6, 10 y 17 de mayo. Además, informaron que su salida de México será el 1 de junio de 2026.

“El ejercicio está orientado a fortalecer las capacidades anfibias de la Armada de México, que tendrá lugar en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis de Carpizo, Campeche”, señalaron.

Y en el caso de los 23 elementos restantes que forman parte del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos, participarán en el “Evento SOF 4”. Este se llevará a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en los estados de Campeche, México, Hidalgo y la Ciudad de México.