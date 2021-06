‘Modelo de Padre’, la campaña que busca visibilizar a quienes realmente han sido un ejemplo a seguir

Aquí somos muy fans de celebrar a todos: la vida, los momentos, los abrazos, los seres queridos… Y no podíamos dejar pasar la nueva campaña de Cerveza Modelo que no solo festeja el Día del Padre… nooo, esta campaña rompe con el modelo (guiño guiño) y festeja a quienes realmente han sido un ejemplo a seguir, a los que siempre estuvieron presentes, sin importar el cuándo, el cómo ni el porqué.

“Modelo de Padre”, una nueva forma de festejar a quienes siempre estuvieron

Tantas historias que conocemos de personas que viven un Día del Padre diferente, tantas formas de agradecer, tantas circunstancias que hacen de la paternidad algo único. Ajá, así como lo estás pensando, el Día del Padre ya no es el día tradicional en el que se festeja al rey de la casa, ahora es mucho más complejo, y en muchos casos con el doble de amor, el triple de enseñanza y un infinito de recuerdos. Hoy, la realidad es que el Día del Padre aplica a todas y todos lo que nos enseñaron a vivir y han estado siempre presentes.

Por ello, Cerveza Modelo pensó en reconocer a cada una de estas personas que no entran en el modelo del padre tradicional: las madres que también son padres, los hermanos mayores que se hicieron cargo de sus hermanos pequeños, tíos que criaron a sus sobrinos, abuelas y abuelos… ¡Uff esa chancla voladora no es extraña para ninguno de ellos!

Porque no todos los que dieron vida son padres…

Esta es una realidad, y si bien antes no se hablaba al respecto, hoy tenemos la oportunidad de ser más abiertos y realmente reconocer a quienes eligieron ser nuestros padres, aunque no estuvieran dentro del género o del rol. “Ser padre no es cosa de genética ni de biología” nos comentó César Alcántara, Brand Manager de Cerveza Modelo, que justo busca visibilizar el esfuerzo de estas personas que sin más decidieron ocupar el rol de padre.

Y pues sí, ya la definición tradicional no aplica, así que Cerveza Modelo se puso al tiro y no solo tendrá videos donde retrata los diferentes tipos de padres que “rompieron el modelo”, también intervino esta famosa enciclopedia digital –sí, esa a la que haces copy+paste– actualizando la definición de padre.

“Un papá es el que está y ama, sea quien sea” comentó Alejandro Gutiérrez, Director de marcas premium de Grupo Modelo AB InBEV, quien además pide a todos los que celebran este día que se sumen a la campaña con el #UnPapáModeloEs. Pero eso no es todo…

¿Habrá ediciones especiales? ¡Clarín!

Cerveza Modelo también se puso guapa con ediciones especiales para reconocer a todos los padres que existen: papá, mamá soltera, hermano mayor, abuelos, pareja homoparental. Cada una de estas etiquetas fueron creadas por el artista Juan Sebastián Moreno. ¡Así que ponte al tiro porque podrás ganarte una! Nomás échale ojo a las redes sociales de Cerveza Modelo para que te enteres cómo estará el rollo.