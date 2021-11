Ingenio mexicano tipo: Motociclista se hace viral por su manera de transportar llantas

¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si un ser humano liberara el 100% de su capacidad cerebral? Seguramente. muchos lo hicieron después de ver la película ‘Lucy’ y por mero ocio, sin embargo, debemos admitir que de pronto en redes sociales (y la vida real) nos encontramos con situaciones que bien podrían responder a esa pregunta, como el motociclista del que hablaremos hoy.

No hay duda de que viajar en moto es toda una hazaña, pues es estar alertas a los autos y otros vehículos que nos rodean, así como a otros obstáculos en el camino. Si a todo eso le agregamos el tener que transportar algún objeto la situación se vuelve más compleja, pues a diferencia de los autos, las motos no tienen cajuela que nos deje transportar cualquier cosa.

Un motociclista se volvió viral en TikTok por su manera de transportar llantas

Pero dicen por ahí que “más vale maña, que fuerza” y sin duda eso nos lo dejó en claro un motociclista que se hizo viral en TikTok por su audacia al momento de transportar un par de llantas. Y es que en lugar de hacer malabares por la autopista y terminar en el asfalto, este sujeto realmente pensó en una alternativa que sinceramente a casi nadie se la había ocurrido hasta ahora.

En un video publicado por el usuario @enythl.rugerio podemos ver al motociclista en cuestión metido entre las llantas que lleva en su moticicleta y con los que viaja como si trajera dos aros de hula. “Imagínense vivir en Suiza y perderse esto” dice el video en cuestión que fue grabado desde otro vehículo y el cual nos demuestra que los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos.

Se los dejamos por si aún no le han echado un ojo:

Y sólo podemos decir: ingenio mexicano

El videoclip en cuestión ya acumula más de 25 mil likes y tiene más de 448 mil reproducciones de usuarios que, obviamente, hicieron algunos chistes de la situación y/o aplaudieron el ingenio del sujeto en cuestión, pues además de encontrar una solución fácil para llevarse su llantas, también iba protegido por si le pasaba algún accidente (que afortunadamente eso no ocurrió).