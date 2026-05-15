Lo que necesitas saber:

Enrique Díaz Vega es uno de los 10 exfuncionarios y funcionarios del gobierno de Sinaloa acusados de presuntos nexos con el narcotráfico.

Otro exfuncionario del gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa que cae: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, según los primero informes fue detenido en Nueva York.

Enrique Díaz Vega es uno de los 10 exfuncionarios y funcionarios del gobierno de Sinaloa acusados de presuntos nexos con el narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Detienen al exsecretario de Finanzas de Sinaloa: El empresario que movió el dinero de la campaña de Rubén Rocha
Foto: sinaloa.gob.mx.

Detienen al exsecretario de Finanzas de Sinaloa

Distintos medios nacionales han reportado que el essecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, aplicó la misma que Gerardo Mérida, pues informan que el solito se entregó a las autoridades de Estados Unidos.

Luego de que en el mes de abril, él, Rubén Rocha y otros 9 funcionarios más fueran acusados de supuestamente tener nexos con el narcotráfico, para ser más específicos, directamente con los Chapitos.

¿Quién es Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa?

Enrique Díaz Vega es un empresario que en 2021 fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha de narcotráfico
Facebook: Rubén Rocha Moya

Fue su primera experiencia en la función pública porque casi toda su trayectoria se desarrolló en el sector privado inmobiliario como director de Housesin Desarrollos S.A. de C.V desde 2008 hasta 2021.

Aumento de propiedades

Enrique Díaz Vega estuvo bajo la lupa, en gran parte, por el aumento de sus propiedades cuando trabajó en el gobierno de Sinaloa.

Todo quedó en su declaración patrimonial de 2021, año en que fue nombrado secretario de Finanzas.

Detienen al exsecretario de Finanzas de Sinaloa: El empresario que movió el dinero de la campaña de Rubén Rocha
Foto: sinaloa.gob.mx.

A partir de 2021 y hasta 2024, se registraron 18 propiedades más a nombre de Díaz entre depas, locales comerciales o casas frente a un campo de golf y zona residencial en Sinaloa.

Los cargos

Según la Fiscalía de Estados Unidos, el empresario sirvió presunto enlace entre Rubén Rocha Moya y los hijos del Chapo Guzmán: Alfredo e Iván Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Supuestamente, el exsecretario de Finanzas pactó reuniones con los Chapitos. Recibió y movió dinero de moches y se dedicó a designar cargos clave en la Secretaría de Finanzas.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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