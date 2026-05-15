Vecino Cochino: La nueva iniciativa para evitar que las personas dejen su basura en la calle

Lo que necesitas saber: Nunca faltan los ciudadanos a los que no les importa dejar su basura por las calles, baldíos y otros espacios públicos. En Torreón hay una iniciativa eficaz que combate este tipo de problemas.

Una iniciativa en Torreón, Coahuila, quiere juntar la vigilancia, la tecnología y la labor de la comunidad para que las personas ejerzan su derecho de tener calles y espacios limpios al evitar que la gente irresponsable deje su basura en los espacios públicos. La campaña llamada “Denuncia al Vecino Cochino” sanciona a todo el que tire y deje sus desperdicios en la vía y espacios públicos, aquí tenemos los detalles.

Torreón ya implementó un programa para evitar a los irresponsables y los tiraderos clandestinos./Imagen El Sol de la Laguna Facebook

Nunca falta en la cuadra la persona que deja bolsas y bolsas de basura apiladas en la banqueta, recargadas discretamente en un poste o regadas en un terreno baldío, pensando que no hay ningún problema y que el camión y los empleados de limpieza llegarán a recogerlas por arte de magia. La basura es responsabilidad de cada uno de nosotros.

La campaña ya está en marcha./Imagen El Siglo Facebook

Las autoridades del Municipio de Torreón invitan a sus ciudadanos a participar como observadores responsables y reportar en tiempo real a todo aquel que deposite basura, residuos o desechos en espacios no autorizados. Esta importante iniciativa ayuda a combatir los tiraderos clandestinos e implementa fuertes sanciones para los involucrados en dejar desperdicios donde no se debe.

Denuncia al Vecino Cochino

El objetivo de este programa es mantener una ciudad limpia y promover la sana convivencia urbana. Considera el tirar basura en las vías públicas como una grave falta administrativa que ahora puede acarrear sanciones económicas de más de entre mil y 16 mil pesos, el arresto inmediato y la imposición de trabajos comunitarios.

Si vives en Torreón y sorprendes a tu vecino tirando basura, no dudes en denunciar./Imagen Municipio de Torreón

Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torreón trabaja en conjunto con la Policía Municipal y la Dirección de Servicios Públicos. La dinámica se puede llevar a cabo mediante WhatsApp, ya que los ciudadanos pueden realizar su reporte al enviar una fotografía o video y la ubicación del incidente al 871 676 53 99.

La tecnología y la participación ciudadana trabajan en conjunto./Imagen C4 Alertas Coahuila Facebook

También se penalizan las camionetas y otros vehículos que botan basura en algún lugar público o un contenedor que no les corresponde. En estos casos, además de la sanción correspondiente, el vehículo puede ser llevado al corralón mediante grúa. Es importante que, de preferencia, cada denuncia se haga en el momento para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata.

Por ciudades más limpias

La basura y los desperdicios abandonados en las vías y espacios públicos llegan a generar problemas serios para la salud, el medio ambiente y la infraestructura urbana. Se convierten en focos de infección, sobre todo en la temporada de calor; atraen plagas de insectos y roedores y los desechos llegan a obstruir las coladeras y el drenaje, creando inundaciones.

Torreón será una ciudad más limpia./Imagen Torreón Coahuila Facebook

En la capital mexicana también existen sanciones como multas o incluso arrestos gracias a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, pero aún no contamos con un programa que funcione como “Denuncia al Vecino Cochino”, que opera en tiempo real y es atendido de manera inmediata por las autoridades, que implementan una política de “tolerancia cero”.

El problema está presente en todo el país./Imagen Pexels

La iniciativa entró en marcha el pasado 10 de marzo. Gracias al uso de la tecnología, también apoyada por las cámaras del municipio, así como la cooperación ciudadana, durante la primera semana en que se implementó, hubo 12 detenciones y cientos de denuncias, de las cuales algunas ameritaron la movilidad de los elementos de Seguridad Pública y la aplicación de las multas correspondientes.

La higiene es importante en cada lugar del país

La campaña “Denuncia al Vecino Cochino” de Torreón es dinámica y pone una atención especial a la higiene, la limpieza y la salud. No resultaría nada difícil implementar una del mismo tipo en otras partes del país; en la CDMX aportaría grandes beneficios. Es cosa de organización entre las autoridades, la buena voluntad y la cooperación de parte de la ciudadanía.

El problema de la basura es responsabilidad de cada ciudadano./Imagen Torreón Coahuila Facebook

En la capital mexicana podemos hacer denuncias relacionadas con la acumulación de basura y tiraderos clandestinos mediante la Línea de Denuncia Anónima, en el 089, o al teléfono de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que es el 55 5265 0780, y donde también se reciben denuncias por maltrato animal y tala o poda ilegal de árboles, entre otros problemas relacionados con el medio ambiente y el ordenamiento urbano.