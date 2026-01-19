Lo que necesito saber: De acuerdo con su fundación, el diseñador perdió la vida en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos.

La industria del diseño y la moda está de luto, pues el gran diseñador Valentino Garavani, conocido como el “último emperador” de la moda, murió a los 93 años.

Valentino Garavani // Instagram: realmrvalentino

Muere Valentino Garavani, diseñador y el “último emperador” de la moda

Mediante un comunicado, la fundación que lleva su nombre informó sobre el la muerte del famoso y reconocido diseñador de moda, quien perdió la vida a los 93 años.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, se lee en la publicación.

Además, también compartieron información sobre su funeral, que se realizará este viernes 24 de enero en la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Piazza della Repubblica

Valentino Garavani // Instagram: realmrvalentino

Todo un ícono en la industria de moda

Durante su larga trayectoria en la moda y el diseño de ropa, fue conocido como “el último emperador” e inlcuso apodado como “el jeque de la elegancia”.

Alcanzó la cima de la alta costura con un nuevo color en la industria: el Rojo Valentino. Además de dejar un legado de creaciones llenas de detalles, plumas, lazos y incluso su aparición como él mismo en la famosa película “El diablo viste a la moda”.

Valentino Garavani estuvo 45 años metido en esta industria, desde su primera colección en Florencia en 1962 hasta el anuncio de su retiro en 2007… aunque claro, nunca se separó del todo de la moda. Descanse en paz.