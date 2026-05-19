Lo que necesitas saber: Mucho antes de que Win viniera a este mundo y llegara a la vida del Arsenal, estaba Gunner, un amistoso bullmastiff.

El Arsenal nunca ha festejado solo sus campeonatos. Además de jugadores, directivos, cuerpo técnico y aficionados, ha tenido el apoyo de dos tiernos y sobre todo leales lomitos: Win y Gunner.

Mientras Gunner celebró con el equipo la FA Cup de 1936 a Win le toca celebrar la Premier League de la temporada que consiguió el Arsenal y con la que rompió 22 años de sequía. Así que es momento de hablar de estos dos grandes elementos del equipo.

Fotografía arsenal.com

¿Quién es Win, la tierna perrita del Arsenal?

Win es una perrita labrador color chocolate, que se unió a los Gunners en el 2023 por decisión de Mikel Arteta ¿La razón? El entrenador quería fomentar un ambiente más familiar dentro del equipo y sobre todo estrechar los lazos entre todos.

Pero Win tiene más tareas que solo ser adorable; también está entrenada para brindar apoyo terapéutico a personas dentro del club con ansiedad, depresión, ayuda a reducir el estrés y otros problemas de la salud mental.

Según Arteta, Win es el claro ejemplo de lo que quiere hacer el equipo constantemente: ganar, así que representa muy bien la identidad. Y ojo, no queremos insinuar que existe favoritismo dentro del Arsenal, pero deben saber que de vez en cuando Win pasa las tardes en casa del entrenador.

“Elegí cuidadosamente a la perra y, en mi opinión, es la representante perfecta de lo que somos ahora mismo. Se llama Win, a todos nos encanta ganar y Win necesita mucho cariño. Así que el amor por Win, ese era básicamente el sentimiento.”

Fotografía arsenal.com

Los jugadores también ayudan con el cuidado de Win, digamos que es una ayuda mutua; Win les da un poco de tranquilidad en esos momentos complicados después de una derrota y los jugadores se encargan de darle su comida, agua, ver que se encuentre bien.

¿Quién es Gunner, el primer perrito del Arsenal?

Mucho antes de que Win viniera a este mundo y llegara a la vida del Arsenal, estaba Gunner, un amistoso bullmastiff, quien fue parte de aquel equipo que ganó la FA Cup del ya lejano 1936.

En un tiempo sin la inmediatez de las redes sociales y la viralidad, Gunner se volvió la sensación en los periódicos y telegramas de aquel tiempo. De acuerdo con varias fuentes, Gunner ‘fichó’ con el Arsenal cuando tenía apenas siete meses; fue un verdadero fan desde la cuna.

Captura de pantalla sports.yahoo.com

Además de la raza, el nombre y su amor por el equipo londinense, poco se sabe de la vida de Gunner después de aquella victoria del Arsenal. Lo que sí sabemos es que se unió al equipo mientras se encontraban entrenando en Brighton justo para la final contra el Sheffield United y hasta logró aparecer en la foto grupal, así que nos queda claro que fue muy bien recibido por el equipo.

Gunner también estuvo presente en Wembley en aquella victoria e incluso durante la exhibición del trofeo. Sus padres perrunos le enviaron un telegrama que decía “Todo el mundo está pendiente de ti como mascota del Arsenal. ¡Debes traer la victoria mañana!“, según publicó el Daily Mirror después.

Aunque para muchos su verdadero padre (o dueño) era Chris Towler, editor de un periódico llamado The Sporting Life.