¡La morralla! Mujer encuentra 40 mil dólares en un suéter que fue donado

Nos atrevemos a decir que no han vivido si no les ha pasado lo siguiente: meten la mano a un suéter/abrigo/pantalón/bolsa que tenían guardado desde hace tiempo, y sienten unas cuantas monedas o billetes. Es la gloria, en serio. Sacas la mano y tienes unos cuantos morlacos más que no tenías contemplado.

Ahora bien. No importa si son 5 pesos, o un billete de 200. La sensación es grandiosa. ¿Pero se han puesto a pensar qué sucedería si meten la mano a una prenda y encuentran unos… 42 mil dólares? Tal cual, sacas la mano y está llena de dolarucos que en nuestro país, representan más de 800 mil pesos.

Obvio es una fantasía para la mayoría. Pero a una mujer le paso con un suéter, que además, que no era suyo. Y por si fuera poco, la afortunada decidió hacer lo correcto y devolvió todo el dinero. Acá te contamos…

42 mil dólares en un suéter

Andrea Lessing despertó una mañana sin saber que su vida podía cambiar de manera radical, o bien, podía cambiarle la vida a otra persona. Andrea se encontraba en una tienda en el estado de Oklahoma separando ropa que habían donado para personas con discapacidad que no puedan enfrentar las complicadas circunstancias económicas.

Estaba revisando la ropa hasta que sintió “libros” envueltos en un suéter. Pero para su sorpresa, no eran libros, sino fajos de dólares que en total sumaban 42 mil dólares. ¿La gloria? Desde luego, ¿se imaginan que casual sacan un suéter que tienen arrumbado y está lleno de dinero que no tenían contemplado?

Pero a diferencia de todos, Andrea hizo lo inesperado: avisó a su superior que había dinero entre las prendas, y emprendieron la búsqueda para dar con el o la dueña del dinero. ¿Cómo le hicieron? De buena suerte, había identificaciones oficiales entre el dinero que les permitieron llegar con la persona indicada.

Todo había sido un error

De acuerdo con la publicación de Facebook de Goodwill Industries of Central Oklahoma, una tienda de segunda mano, Andrea es nueva en el empleo, pero demostró que puede ser un elemento valioso para el local en futuras ocasiones.

También se revela que los donadores cometieron un error al poner el suéter con el dinero en la caja de donaciones. Es decir, habían acumulado ropa para donarla, pero sin querer, pusieron sus ahorros entre las prendas y se fue a la tienda… Así que la acción de Andrea sólo corresponde a otra buena acción.

El dueño del dinero, reporta Oklahoma’s News, le dio mil dólares a Andrea, quien dijo a Fox News que lo utilizaría para comprarle un buen regalo a su hija.