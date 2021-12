“Nunca en mi vida tuve una”: Señora recibe una muñeca como regalo y se pone a llorar

La mayoría de los papás y mamás en el mundo se rifan todos los días con tal de darle a sus pequeños los regalos que piden en las épocas navideñas. Y es que más allá del amor incondicional que nos tienen, lamentablemente muchos padres y madres de familia saben lo que se siente no recibir ese juguete (un carrito, muñeca, etc.) que tanto pediste.

Ya fuera porque crecieron en un entorno lleno de carencias o simplemente sus papás no les daban regalos, varios tenemos papás, mamás, tíos o tías que se quedaron con las ganas de recibir un juguete que en su momento fue la sensación y el cual vieron a varios amigos y compañeros presumir. Una situación que es muy triste.

Y aunque creemos que han pasado muchos años y esos regalos ya no les causarán ningún tipo de emoción, no cabe duda de que videos como los que veremos a continuación nos demuestran lo contrario, pues se trata de la reacción que tuvo una mujer al recibir su primer muñeca como regalo de Navidad. ¡Qué bonito!

En la grabación que les mostraremos a continuación se puede ver a varias mujeres que participan en un intercambio de regalos. Una de ellas recibe su paquete y comienza a desenvolverlo mientras otra de sus amigas graba el emotivo momento. Y es que cuando se da cuenta de que el regalo es una muñeca, la mujer se pone a llorar.

Si bien uno piensa que su reacción es por la mera emoción de recibir un regalo, la señora dice que siempre quiso un juguete así. “Nunca en mi vida tuve una muñeca… es mi primera muñeca“ dice la mujer en cuestión que llora de emoción al cumplir un sueño que seguramente tuvo desde niña. Un momento muy lindo que es acompañado por los aplausos de sus compañeras.

A continuación les dejamos el video en cuestión, aunque les advertimos que es bastante emotivo (así que si tienen pañuelos cerca no duden en utilizarlos):

I love seeing adults heal their inner child. She never had a doll in her life & my heart melted 🥺 pic.twitter.com/PtOSpGaM5f

