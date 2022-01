WTF?! Mujer se desnuda y usa su vestido como cubrebocas para entrar a una heladería

Ahora sí que cada quien sabe de qué manera llama la atención. A estas alturas del partido, podríamos estar casi seguros que todo el mundo ya tiene muy claras las medidas para evitar el contagio de coronavirus: ya saben, usar cubrebocas, gel antibacterial y mantener sana distancia. Sin embargo, aunque no lo crean, hay personas que nomás no entienden. Tal es el caso de una mujer que simplemente se desnudó para que la atendieran en una heladería.

Por acá les hemos contado sobre varias personas que han hecho cosas desesperadas para que los dejen pasar a distintos establecimientos, como un hombre que se puso una tanga como cubrebocas y lo bajaron de un avión (de verdad, eso pasó y AQUÍ lo pueden checar). Pero ahora, les platicaremos de una chica que no le importó quitarse la ropa con tal de usarla como una extraña mascarilla para comprar unos cuantos helados.

Aunque no lo crean, esta mujer se desnudó en una heladería

De acuerdo con distintos medios como Clarín, todo esto sucedió en Argentina cuando una mujer entró con 11 personas a la sucursal de una cadena de heladerías llamada Grido, ubicada en la localidad de Godoy Cruz. Resulta que a través de las cámaras de seguridad, esta persona llegó al establecimiento sin cubrebocas, por lo que los empleados le pidieron que se retirara del lugar porque evidentemente no la atenderían.

Sin embargo, minutos después que se fueran de la heladería, esta chica regresó y para sorpresa de todos los presentes, se quitó el vestido para intentar usarlo como cubrebocas. Aunque su plan parecía salirle tal como lo esperaba, nomás no lograba ponerse bien la prenda en la cara y una vez más, los trabajadores le volvieron a solicitar que se saliera porque aún así, no podían venderle ni un barquillo.

Pero contra todo pronóstico, la mujer no se dio por vencida y simplemente le dijo a uno de los empleados: “¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando”. Ante la mirada de una familia y los trabajadores, que no podían creer lo que estaba pasando, la protagonista de esta historia se salió con la suya ya que según los medios locales, logró que le vendieran 11 helados para ella y todos sus acompañantes, que los disfrutaron como nunca.

Como era de esperarse, este video rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando un montón de comentarios. Sobre todo, la gran mayoría comentó que esta chica se pasó de lista y que de plano los empleados tuvieron mucha paciencia, porque no tenían por qué venderle absolutamente nada. Así que como verán, parece que hay personas que harían todo lo que fuera por conseguir un helado, basta quitarse la ropa enfrente de todos.