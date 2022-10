Ídola: Plantan a novia en el altar y ella decide hacer la fiesta de todos modos

A ella le rezamos… Uno de los miedos más grandes cuando de bodas se trata es la de que nuestra pareja nos deje plantados/as en el altar. Algo que puede ocurrir por cualquier razón y situación que al menos en las películas y series se retrata como algo que puede destrozar la vida del novio o la novia en cuestión.

Y es que una novia, quien se ha hecho viral en internet durante los últimos días, nos ha demostrado que el quedarse plantada en el altar puede no ser tan malo como uno piensa. Más allá de eso, que no casarse no es motivo para no tener una boda.

Foto: @kayleystead2206 (Instagram)

A una novia del Reino Unido la dejaron plantada en el altar

Se trata del caso de Kayley Stead, una mujer de 27 años originaria del Reino Unido quien ha dado de qué hablar en su país (y en todo el mundo en general) gracias a las fotos y videos de su boda no realizada, pues resulta que su novio la dejó plantada el mero día.

Como la novia había invertido dinero en la ceremonia (que el pastel, la comida, el salón para los invitados, etc.), al final la chica decidió que continuaría con todo lo planeado en compañía de sus seres queridos que nunca la dejaron sola en este momento tan complicado.

Foto: @kayleystead2206 (Instagram)

La novia decidió continuar con la fiesta aunque no tuviera boda

A través de sus redes sociales, Stead compartió algunos momentos de su boda, tales como el vestido, la partida de pastel con sus damas de honor e incluso el baile que tuvo con su papá. No sólo eso, sino que explicó los motivos por los cuales decidió realizar la fiesta.

“Algunas personas piensan que no fue gran cosa lo que hice, pero para mí lo fue. No suelo mostrar mi lado más vulnerable a mucha gente, pero ese día estaba muy vulnerable frente a un montón de personas y me sorprendió lo segura que me sentí con todos”, explicó la novia en un posteo que hizo en Instagram.

Foto: @kayleystead2206 (Instagram)

Su familia y amigos la apoyaron en este momento tan complicado

Pero ese no fue todo el apoyo que sus amigos le brindaron, ya que entre todos armaron la cooperacha para ayudar a Kayley a recuperar un poco de inversión que hizo en la boda y de paso, que ella pueda irse de ‘Luna de miel’ (ella sola, por supuesto) a Turquía.

“Lo que me llevo de esta experiencia es que en los momentos más oscuros los que realmente te quieren están ahí y por suerte tengo muchos que estarán a mi lado”, indicó la mujer que vaya que es afortunada de tener personas que la quieren y de no haberse casado con su ahora ex.

Foto: Kayley Stead