¿Odias el humo del cigarro? Tienes que saber esto

Estamos por iniciar un nuevo año, época de cambios, época de nuevas ideas y tenemos el entusiasmo a tope para empezar una nueva etapa, sobre todo cuando es para cambiar nuestro estilo de vida, cuando queremos conseguir esas metas que tal vez no hemos podido lograr en años anteriores.

Si una de esas metas es dejar el cigarro, acá te contamos cómo puedes ir despidiéndote del humo del tabaco, y cómo dar ese gran paso para empezar a lograr todos tus propósitos, sin importar la época del año.

Basta del humo del cigarro

Además de lo perjudicial que puede llegar a ser el humo del cigarro, hablemos de lo molesto que puede ser para quienes te rodean. ¿Te ha pasado que te dicen que eres un cigarro andante? ¿Tu depa huele a cigarro desde que la gente entra al edificio? Sí, y ni hablemos de las personas que viven contigo, de cómo la ropa se impregna, de las quemaduras en sillones, de las cenizas acumuladas en los ceniceros… uff

Dejar atrás el humo del cigarro es una decisión que mejorará tu estilo de vida, sin duda. Pero, ¿cómo es posible deshacerse de él?

¿Alguien dijo IQOS?

Seamos honestos, todo mundo puede dejar el cigarro es el mejor camino que un fumador puede tomar, pero mucho deciden no hacerlo. Por ello se han creado alternativas para aquellos fumadores que quieren cambiar su estilo de vida.

Una de estas alternativas es IQOS, un dispositivo que calienta tabaco en lugar de quemarlo. Osea, ¿cómo? Ahí te va, este dispositivo solo lo calienta no lo quema como el cigarro convencional.

Porqué IQOS es una mejor alternativa

Sí sí, calienta no quema, pero ¿y eso qué beneficios trae? Pues bueno, al no producirse combustión, no se produce humo, por lo tanto la exposición a sustancias químicas perjudiciales se reducen muchísimo en comparación con los cigarrillos convencionales, además que al no quemar el tabaco, no se genera humo, sino vapor. ¡Ahhh! Pero ten en cuenta que aunque ya te deshiciste del molesto humo, no está libre de riesgos.

Otro de los beneficios de IQOS es que puedes probar el sabor real del tabaco y OJO, no lo confundas con un vaporizador de nicotina líquida, no no, esto es algo diferente pues el tabaco está presente en su forma natural.

Recuerda, lo mejor siempre será dejar de fumar, pero si decides no hacerlo, existen mejores alternativas.

Dónde puedes conseguir IQOS

Si quieres tener uno en tus manos y ver exactamente cómo es y cómo funciona entonces tienes que ir a una de las IQOS Shop que están localizadas en Antara, Santa Fe y Perisur, ahí podrás encontrar diferentes modelos, colores y accesorios para que salgas bien cubierto.

¿Aún estás indeciso? Entonces échale un ojo a su sitio web donde no solo encontrarás más información, sino también puedes descubrir cómo obtener una prueba por 14 días.

