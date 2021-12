La historia detrás del meme: El origen de ‘Bendiciones, La Pepo’ que se ha viralizado en TikTok

Oh sí, nada como explicar otro tren del m*me de internet antes de que termine el año… Ya ni nos da pena decir que pasamos mucho tiempo viendo videos de TikTok, de esos que nos hacen estar al tanto de bailes virales y otras tendencias que no conocemos. La más reciente de ellas es la de ‘Bendiciones, La Pepo’.

Seguramente mientras navegaban por TikTok se toparon con varios videos que usan el audio de una mujer que primero le manda saludos y bendiciones a una seguidora llamada ‘La Pepo’. Sin embargo, inmediatamente la cosa cambia cuando la misma persona comienza a hablar mal de esa usuaria en TikTok.

‘Ternura68’ es una psicóloga que se ha vuelto viral en internet

Si se preguntan quién fue la mente maestra detrás de este audio se trata de Maribel López, una psicóloga con el user ‘Ternura68’ que es bastante conocida en la red social de videos cortos por las contestaciones que le da a sus haters y las dinámicas que organiza a través de sus lives en TikTok, donde invita a personas a cantar.

Y es que si bien la mayoría de los usuarios ignoran los mensajes de odio o los contestan con “guante blanco” a quienes se la viven molestando, el caso de ‘Ternura68’ es un poco peculiar debido a que Maribel no se queda callada y dice tal cual sus verdades a quienes le dejan comentarios ofensivos, mismos que después se vuelven virales.

Es la creadora del ya famoso “Saludos, La Pepo”

Hacemos énfasis en eso porque justamente fue eso lo que dio origen al audio de ‘Bendiciones, La Pepo’. Y es que hace unos días durante un live que realizó en TikTok, una usuaria llamada ‘Lapepona68 (que al parecer es una cuenta que busca ofender a la psicóloga) le mandó un par de regalos virtuales. Algo que ‘Ternura68’ agradeció al enviarle bendiciones y saludos.

Sin embargo, minutos después el contexto cambió cuando la psicóloga se fue contra “La Pepo”: “La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención, no sé cuál sea la fijación que tiene o no sé qué es lo que pase por su mente. No sé si porque ponga un nick como ese la gente piensa lo mismo o tiene la misma visión que ella o que él”, dice ‘Ternura68’.

El más reciente trend viral de TikTok

“Nada más recuerda que lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón lo haces por lo que vive y cómo te desenvuelves”, agregó la psicóloga en el live que muchos retomaron e hicieron viral en TikTok, pues representa perfectamente esas situaciones donde alguien nos habla bonito y después nos manda a la fregada (como tus tías en la cena de Navidad).

Y bueno, ya entrados en contexto acá les dejamos algunos de los memes que ha dejado el ya famoso “Saludos, La Pepo”: