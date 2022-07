Ya sea en el feed de Instagram, en posteos de Twitter o incluso cuando scrolleas (deslizas) a través de tu ‘For You Page’ de TikTok, muchos y muchas ya podrán confirmar que los memes de ‘Little Miss’ se han convertido en el nuevo tren viral de internet. Pero, ¿qué son y de dónde salieron?

Si de plano leyeron eso y no entendieron de lo que hablamos, no se apuren que les explicamos a continuación: se tratan de unos memes con dibujitos que van acompañados de un rasgo, actitud o deseo característico de ese personaje con el cual podemos identificarnos.

Un ejemplo de los memes de Little Miss. Foto: Especial

El origen de los memes de ‘Little Miss’ que ya invaden internet

El ‘Little Miss’ significa “Pequeña señorita” en inglés y es para referirse a la persona en cuestión. Por ejemplo, el meme de “Little Miss that misses her ex” (la pequeña señorita que extraña a su ex) bien podría compartirlo tu amiga que se hace cuentas de Instagram falsas para stalkear (o eso nos han contado que hacen).

En realidad los memes de ‘Little Miss’ (o “Mr Men” para su contraparte) no son muy complejos, sin embargo, llama la atención el hecho de que su popularidad comenzó poco después de 50 años de haberse creado. Y todo gracias a un posteo en Instagram.

“Pequeña señorita cree que su trauma es divertido”. Foto: Especial

Lo crean o no los dibujos se crearon hace más de 50 años

Pero vamos por partes: las ilustraciones de los memes de ‘Little Miss’ comenzaron en 1971 por el autor e ilustrador británico Roger Hargreaves, quien tuvo esta idea luego de que su hijo Adam le pidiera que le dibujara cómo se veían las cosquillas.

Fue así como Hargreaves creó a ‘Mr. Tickle’ (señor cosquillas), un pequeño hombre amarillo que usa un sombrero de copa color azul. Posteriormente el dibujo se convirtió en una serie llamada ‘Mr. Men’ que tuvo su serie derivada titulada ‘Little Miss’.

El ilustrador británico Roger Hargreaves, el creador de ‘Little Miss’. Foto: Getty Images

Y en realidad desde hace décadas son bastante famosos, sobre todo en el Reino Unido

Ambas series se volvieron un rotundo éxito en el Reino Unido y en el mundo, tanto que lograron vender más de 100 millones de copias en todo el mundo y hasta se convirtieron en un programa de televisión donde contaban cómo la personalidad de cada personaje afectaba su vida diaria y la de quienes los rodean.

Lo curioso de estos dibujos animados es que se hicieron tan populares que incluso hay versiones de las Spice Girls, de la realeza británica e incluso de otros personajes relevantes de todo el mundo como Usain Bolt. Todo gracias al ingenio de Roger Hargraves que murió en 1988.

Los personajes de los libros de ‘Little Miss’. Foto: Especial

Aunque este 2022 volvieron a la gloria gracias a los memes de ‘Little Miss’

Luego de la muerte del ilustrador, fue su hijo Adam quien continuó con el legado de ‘Mr. Men’ al crear nuevos dibujos e historias. Todo sin imaginar que muchos años después sería la gente de internet quien haría lo mismo con sus propias versiones acompañadas de frases para expresar algún trauma o situación de manera irónica.

De acuerdo con el portal Know Your Meme, esto fue gracias a un usuario de Instagram llamado @juulpuppy, quien el pasado 19 de abril de 2022 comenzó con la creación de los memes de ‘Little Miss’ tal y como los conocemos hoy en día.

Acá algunos ejemplos que ya hay en internet sobre estos memes:

hilo de little miss memes con los que me siento identificada pic.twitter.com/vI1daLqmMy — clara⚡ (@ccxrtlxp_) July 22, 2022