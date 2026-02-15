Para empezar la primavera: Lugares para ver magnolias en CDMX

Lo que necesitas saber:
Entre los árboles florales que habitan la CDMX tenemos los de magnolias, que ofrecen todo un espectáculo durante la primavera.
En febrero algunos árboles florales empiezan a despertar; uno de los más asombrosos es el de magnolia con sus grandes flores blancas. Desde el Bosque de Chapultepec hasta las calles de la ciudad y los mercados de flores nos ofrecen la belleza de esta flor originaria del norte del continente americano y típica en nuestro país. Aquí una guía para ver magnolias en la CDMX.
La capital mexicana está entre las ciudades más arboladas de Latinoamérica y sabemos bien que se caracteriza por la gran cantidad de jacarandas que colorean sus parques, calles y camellones en los meses cálidos. Aunque no son tan comunes, los árboles de magnolias conocidos como magnolios, también aportan su belleza en la gran urbe con sus distintivas flores aromáticas.
Hay alrededor de 300 especies de flores del género magnolia, en México hay dos que son los más comunes: la Magnolia mexicana, también llamada yoloxóchitl o flor de corazón, considerada de gran valor en la época prehispánica, y la Magnolia grandiflora o magnolia del sur o común. Sus árboles florecen plenamente entre abril y julio y ofrecen un espectáculo único. Esta es una lista de lugares que alojan este tipo de árboles florales.
Bosque de Chapultepec
Entre los típicos ahuehuetes, fresnos y eucaliptos de la zona del Bosque de Chapultepec, también podemos encontrar bellos árboles de magnolias entre sus áreas boscosas y zonas ajardinadas, principalmente en la primera y la tercera sección. Además, tenemos estas grandes flores blancas en el Jardín Botánico de la primera sección, que cuenta con varios jardines temáticos, un invernadero estilo art decó famoso por su orquideario y espacios dedicados al cuidado y la reproducción de las plantas.
Centro Histórico
Las magnolias no pueden faltar en el área principal de la ciudad. Sus árboles también adornan los alrededores de la Catedral Metropolitana y del Templo Mayor, así como el exterior de edificios históricos y ciertas áreas de descanso. Muchos de estos árboles de Magnolia grandiflora forman parte de proyectos de paisajismo que buscan embellecer la ciudad integrando especies nativas e introducidas en la zona urbana.
Monumento a la Revolución
La Plaza de la República, encargada de alojar al icónico Monumento a la Revolución, también cuenta con árboles de Magnolia grandiflora, además de ébanos, jacarandas y algunas palmeras, entre otras especies emblemáticas. Muchos de estos árboles fueron introducidos como parte de un programa de reforestación para sustituir sus palmeras enfermas. Los magnolios también habitan en las calles de los alrededores de la colonia Tabacalera.
Colonia Roma
Entre los árboles que embellecen las calles, plazas y camellones de la colonia Roma podemos encontrar algunos de esta especie. Desde lugares como la avenida Álvaro Obregón o la calle de Marsella hasta la Plaza Río de Janeiro y otros parques de la zona se encargan de alojar este tipo de árboles que florean en primavera y que también habitan en algunos jardines privados de las residencias de este barrio.
Parque México y Parque España
La colonia Condesa es el hogar de jacarandas, cedros blancos, fresnos, truenos y eucaliptos y las magnolias también forman parte del paisaje de la zona. No pueden faltar en sus parques principales: el Parque México y el Parque España y en áreas como el camellón de la avenida Ámsterdam. La Condesa fue uno de los primeros lugares de la ciudad construido con parques, avenidas y calles arboladas.
Ciudad Universitaria
La UNAM también se caracteriza por su gran cantidad de árboles. En sus áreas verdes podemos encontrar fresnos, encinos, pirules, pinos y colorines, entre otras muchas especies. Si quieres ver árboles de magnolia date una vuelta por lugares como los alrededores de las facultades de Arquitectura y de Ciencias, así como por su Jardín Botánico.
Otros lugares de la ciudad
Entre otras colonias de la CDMX donde podemos encontrar árboles de magnolias están la Álamos, Bosques de las Lomas, Mixcoac y sus alrededores, así como en el Parque Lineal Mixcoac-Insurgentes. Estos árboles de hojas redondas llegan a medir hasta 30 metros de altura y se encargan de darle un toque muy particular al paisaje.
Planta tu propio árbol de magnolias
Si vas a plantar un árbol de magnolia en tu jardín, lo puedes encontrar en lugares como el mercado de plantas de los Viveros de Coyoacán, los viveros de Cuemanco y Xochimilco y otros lugares especializados en la venta de plantas. Gracias a su denso follaje son perfectos para dar sombra y resistentes a las plagas y las condiciones climáticas difíciles.
Y si quieres conseguir sus flores aromáticas puedes darte una vuelta por el Mercado de Jamaica, el Mercado de Flores de San Ángel, la zona de plantas de la Central de Abastos o el Palacio de las Flores del Mercado San Juan, entre otros viveros y florerías de la ciudad.