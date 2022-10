Si algo nos queda muy claro es que las bodas no son secretas y de repente pueden suceder un montón de cosas essstrañas en medio del fiestón. Normalmente, muchos le regalan a los novios algo que les sea útil para su nueva vida, como sartenes, cubiertos y demás. Pero estamos seguros que jamás han checado el presente que se llevó una parejita de novios, pues aunque no lo crean, les regalaron un terreno… sí, no es broma.

Fue a través de TikTok y gracias a un usuario llamado @bengiprisma que nos enteramos de esta historia. En un video en dicha plataforma, nos mostró lo que pasó en un bodorrio en Bolivia, donde un par de tortolitos andan bien felices y contentos por casarse y convertirse en marido y mujer. Sin embargo, no se imaginaban que en lugar de recibir una vajilla o algo por el estilo, salieron rayados con algo que les cambiará la vida por completo.

También puedes leer: Casual: Como cuando te contratan para cantar en la boda de tu ex y aprovechas para vengarte

A esta pareja le dieron un terreno como regalo de bodas y salieron rayados

En las imágenes se puede ver a quienes presuntamente son familiares de la pareja, sacando unos documentos que un sobre amarillo. Al principio, nadie entendía lo que estaba pasando, pero vaya sorpresa que se llevaron los nuevos esposos cuando descubrieron que esas hojas eran ni más ni menos que el título de propiedad de un terreno, así como lo leyeron. Y para presumirlo, uno de los invitados levantó los papeles para mostrárselos a todos los invitados.

“Van a hacer entrega del documento, los papeles del terreno por si acaso subsanados, todo en regla“, se escucha decir al animador del reventón, mientras la familia le entrega los papeles a los tortolitos. Por si esto no fuera suficiente como para alegrarse, también le regalaron una tira de billetes al novio, básicamente les resolvieron la vida y por un buen rato no tendrán muchas preocupaciones que digamos. Si no nos creen, a continuación les dejamos el video:

Como era de esperarse, la historia de esta pareja rápidamente se hizo viral en TikTok e incluso llegó a otras redes sociales, donde muchos comentaron que deseaban tener unos padrinos tan rifados y con lana como ellos (de hecho, todos se preguntan dónde pueden encontrar personas así, nosotros también queremos encontrar a alguien que nos patrocine de esa forma). No cabe duda que hay personas muy suertudas en este mundo, pero esta pareja se sacó la lotería llevándose un terreno como regalo de bodas.