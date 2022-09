¿Qué probabilidades hay de que termines en la boda de tu ex? Seguro son muy pocas, algo prácticamente imposible si es que la relación no acabó tan bien que digamos. Sin embargo, hay quienes el destino los pone en ese preciso momento incómodo. Tal es el caso de una joven a quien contrataron para cantar en un bodorrio y resultó que el novio era ni más ni menos que la persona que le rompió el corazón.

Esta es la historia de Alexandra Starr, un chica que relató en su cuenta de TikTok una situación que no se le desea a nadie. Y es que en un video en dicha plataforma dijo lo siguiente: “El que me engañó contrató a mi banda para que actuara en su boda, y no sabe que soy la cantante”, pues resulta que es la vocalista de un grupo de covers y tanto ella como su ex no tenían idea de que se encontrarían en ese gran día.

Foto: Captura de pantalla

Una joven terminó trabajando en la boda de su ex y decidió vengare

De acuerdo con The New York Post, la joven salió con el novio durante cinco años antes de que él la engañara con la mujer con la que se casó, por lo que estaba deseando vengarse de ambos. En las imágenes se puede ver cómo la feliz parejita se prepara para su primer baile como esposos, mientras Alexandra y su banda interpretan “All of Me” de John Legend. Hasta ahí todo iba normal, pero las cosas se salen de control cuando nuestra protagonista decide cambiar la rola de último minuto.

Y es que en lugar del tema que eligieron los novios, la chica comenzó a cantar “Before He Cheats” de Carrie Underwood, y fue en ese justo momento donde los confrontó casi al estilo de Cheaters. Alexandra se da la vuelta y se encuentra cara a cara con los novios, quienes se le quedan viendo sorprendidos y confundidos. Especialmente su ex, quien no puede creer que ella esté en su boda. Sin embargo, un invitado se mete para evitar que la chica continúe pero a Starr le ganó el coraje y antes de que la corrieran, le aventó un vaso de agua al novio. Y sí, sabemos que lo están esperando, así que vamos con las imágenes:

Como era de esperarse, la historia de esta chica y su venganza rápidamente se hicieron virales en TikTok y también llegaron a otras redes sociales donde armó una conversación interesante. Por un lado estaban los que le aplaudieron que de alguna manera se pudo desquitar con su ex, pero también hubo quienes dijeron que actúo mal. Ustedes qué dicen, ¿el novio se lo merecía o Alexandra se pasó?