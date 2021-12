Andamos cerrando el año y estamos seguros que a estas alturas de diciembre, la gran mayoría de los trabajadores nos incluimos, jiar jiar esperábamos a que nos cayera el aguinaldo. Sin duda, este “bono” es bastante necesario, sobre todo en estas fechas donde salen gastos hasta por debajo de las piedras; sin embargo, no todo el mundo logró usar esa lana para pagar deudas o algo por estilo, tal como lo que sucedió con un perrito y su dueña.

Por acá les hemos contado varias historias de doggos traviesos que se ganaron nuestros corazones, como olvidar al lomito que se coló en una boda y se convirtió en el alma de la fiesta (AQUÍ pueden checar su caso). Pero ahora, les queremos contar algo un tanto trágico, porque a través de su cuenta de TikTok, una mujer compartió lo que hizo su mascota con los morlacos que le dieron de aguinaldo, porque rompió gran parte de su dinero.

Este perrito destrozó parte del aguinaldo de su dueña

En un video dentro de esta plataforma donde la usuaria llamada Fernanda Ramírez contó lo que pasó con su dulce perrito. De acuerdo con lo que mencionó la dueña, encontró a su peludo destrozando algunos de los billetes de 500 pesitos mexicanos que formaban parte de su aguinaldo y por si esto no fuera suficiente, el animalito puso la cara más tierna del mundo para disimular su travesura, pero obviamente no pasó desapercibido.

Por si esto no fuera suficiente, en otro clip se puede ver cómo el lomito –con una mirada bastante inocente– volteó a ver a la mujer como diciendo “yo no fui” pero era más que evidente que era el responsable de romper la lana. Ya para terminar y a manera de broma, la protagonista de esta triste historia acompañó las imágenes tomadas después de la tragedia con un audio que decía “y las voces de mi mente me dicen ‘Mátalo, mátalo, mátalo'”.

Quedé 🤡 #fyp #parati #viral #perros #dinero #foryou #risa #sad #mexico #f

♬ Mátalo – Abel 💫

Como era de esperarse, el caso de la dueña y su perrito rápidamente se hizo viral en TikTok y llegó a otras redes sociales generando varios comentarios. Aunque la gran mayoría estuvo de acuerdo en que no se podía hacer absolutamente nada luego de ver la carita del doggo, por más que probablemente una parte del dinero del aguinaldo se iría para sus croquetas. Moraleja de esta historia: jamás dejen la lana cerca de sus mascotas o pasarán cosas como esta.