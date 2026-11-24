Durante el fin de semana, un grupo de personas se reunió frente al Monumento a Washington para intentar empujarlo hacia la izquierda y alinear la estructura de 100 mil toneladas con la Casa Blanca, pues se dieron cuenta de que ambos monumentos estaban desalineados por unos 90 metros.

Lo que necesitas saber: La idea era alinear la estructura de 100 mil toneladas con la Casa Blanca, pues los organizadores se dieron cuenta de que ambos monumentos estaban desalineados por unos 90 metros.

Cuando un grupo de personas se reúne en un monumento histórico, generalmente lo hace para tener alguna visita guiada o quizá como punto de encuentro, pero en Estados Unidos lo llevaron a otro nivel…

Personas de todas las edades acudieron al Monumento a Washington para tratar de “empujarlo” con toooodas sus fuerzas y así alinearlo con la Casa Blanca.

Meme sobre mover Fondo de Bikini // Foto: Internet.

Personas se reúnen para “mover” el Monumento a Washington

No, no es broma. Esta es una de esas escenas que creerías que solo pasa en las películas, pues durante el fin de semana, un grupo de personas se reunió frente al Monumento a Washington para intentar empujarlo hacia la izquierda…

¿El motivo? Poder alinear la estructura de 100 mil toneladas con la Casa Blanca, pues al parecer los organizadores de esta convocatoria se dieron cuenta de que ambos monumentos estaban desalineados por unos 90 metros.

Y por muy loco que suene, esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Hace un par de semanas en Chicago, cerca de 250 personas intentaron mover la famosa estructura conocida como “The Bean” porque supuestamente había un hombre atrapado dentro de la escultura.

Su significado va más allá de querer “mover” el monumento…

Si bien la imagen le ha dado la vuelta a medio internet y el grupo de personas se ha hecho viral, esta reunión junto con otras tiene algo en común: socializar.

Y es que todas las personas que asistieron a “intentar” mover el Monumento a Washington eran conscientes de que ni con la fuerza de mil hombres podrían empujar la estructura.

Entonces, ¿a qué fueron? La idea era simplemente reunirse en persona y aprovechar para visitar el monumento al que habitualmente no suelen prestarle atención debido a la vida rutinaria.

En cierto punto puede parecer algo muuuy fuera de lugar. Aunque solo hace falta recordar las batallas de aura en México para entender este nuevo “pretexto” para salir a las calles y convivir entre los chavos —y los no tan chavos—.