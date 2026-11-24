Tanto Roger Waters como Bad Bunny expresaron su apoyo durante la campaña presidencial de Lula da Silva. Se presentarían el 5 de enero, durante los festejos por el inicio de su nuevo periodo como mandatario de Brasil

Lo que necesitas saber: Lula da Silva rendirá protesta para un nuevo periodo presidencial en Brasil el 5 de enero de 2027.

De confirmarse este poderoso cartel, hasta Flávio Bolsonaro va a querer estar presente en la toma de protesta del nuevo periodo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva… y no por el momento histórico, sino por la fiesta que se armará con la presentación de artistas como Bad Bunny.

Foto: @applemusic/Instagram

Periodista de Brasil asegura que Bad Bunny y Roger Waters ya están confirmados

El lineup del evento que muchos llaman el “Lula Fest” todavía no ha sido oficialmente confirmado, pero ya está haciendo ruido en medios. El primero en echar el rumor fue el periodista Lauro Jardim del periódico brasileño O Globo.

De acuerdo con Jardim, Roger Waters y Bad Bunny son dos de los artistas confirmados para las celebraciones con motivo de la toma de protesta de Lula da Silva, la cual tendrá lugar el próximo 5 de enero, luego de ganarle las elecciones en segunda vuelta al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Roger Waters // Foto: Roger Waters

Tom Morello y Manu Chau también se sumarían a la celebración

En su columna publicada en O Globo, Lauro Jardim señala que el evento en el que se presentaría el conejo malo y el exbajista de Pink Floyd es organizado por la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, quien está en negociaciones para que también actúen en las celebraciones presidenciales Manu Chau y el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.

La primera dama de Brasil se hizo cargo de la celebración cuando Lula tomó protesta en 2023… así que no es descabellado pensar que habrá una nueva edición del “Janjapalooza” (como se le conoció en Brasil al festival para celebrar el regreso de Lula a la presidencia). En aquella ocasión uno de los nombres fuertes del cartel fue Pabllo Vittar.

Roger Waters fue uno de los muchos artistas que expresaron su apoyo a Lula da Silva cuando se veía difícil que remontara, luego de perder en la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Por su parte, Bad Bunny autorizó que Lula usara su canción “Lo Que Le Pasó a Hawaii” para su campaña.