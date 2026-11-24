Lo que necesitas saber:
Santa Pirata es uno de los actos anunciados para el segundo día del festival Tecate Pal Norte 2027.
Arcade Fire ofreció una serie de conciertos en 2025, desde entonces, no se ha sabido mucho de la banda… sin embargo, sus integrantes no están roncando. Siguen en activo en diversos proyectos, Santa Pirata es uno de ellos… y lo tendremos en el festival Tecate Pal Norte.
Un colectivo liderado por Win Butler
El lineup oficial del Tecate Pal Norte 2027 es encabezado por Charli XCX, Post Malone, Travis Scott, Angine de Poitrine y varias bandas más… y dentro de todas ellas destaca Arcade Fire como invitado especial para presentar el proyecto Santa Pirata. Y aquí surge la duda: ¿qué es Santa Pirata?
A grandes rasgos, Santa Pirata es un colectivo de músicos, DJs y artistas de diversos géneros liderado por Win Butler de Arcade Fire. De la banda canadiense también interviene en este proyecto el multiinstrumentista y compositor haitiano, Paul Beaubrun.
Santa Pirata realiza sesiones llenas de energía y música
Para Santa Pirata, Win Butler se hace llamar DJ Windows2000 y las presentaciones que dirige son descritas como fiestas ceremoniales en las que reina la música para hacer bailar al niño interior que todos llevamos dentro.
“No es una sesión de DJ, pero tampoco es la banda completa. Va a ser una fiesta… una sesión súper divertida y llena de energía con su música, quizás con algo más mezclado”, explicó Bryan Benson, responsable de la programación del festival Bonnaroo, donde Santa Pirata se presentaría en 2025 (pero canceló por cuestiones del clima).
“No es un concierto de Arcade Fire propiamente dicho, por eso se anuncia así”, agregó Benson, presumiendo que en la edición del Bonnaroo estarían presentes con Santa Pirata Win Butler y Régine Chassagne, quien formaba parte del colectivo en sus inicios. Actualmente ya está fuera.
Santa Pirata se presentará en el Tecate Pal Norte el sábado 27 de marzo. El colectivo comparte día de festival con Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, TOMORA, Ed Maverick, Leon Bridges y más.