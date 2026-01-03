Piezas imperdibles del Museo de Geología de la CDMX

Lo que necesitas saber: El Museo de Geología de la UNAM está en el corazón de Santa María la Ribera y guarda algunas piezas de miles de años de antigüedad.

Entre los muchos museos de la capital tenemos el de Geología de la UNAM, encargado de resguardar los tesoros más antiguos del país. Ubicado en el corazón de Santa María la Ribera, conserva un acervo importante de fósiles, meteoritos, minerales y hasta la reconstrucción del esqueleto de un mamut. Aquí te contamos más sobre su importancia y sobre las piezas únicas que se pueden ver en sus salas de exhibición.

Este museo conserva piezas que ayudan a comprender el pasado del planeta./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Si te interesa saber más sobre el pasado prehistórico de México y la formación de su territorio tienes que darle una visita a este museo, considerado como uno de los recintos más antiguos del país. Creado en 1906, se aloja en un bello edificio de la época porfiriana de estilo Art Nouveau que complementa las exhibiciones de una forma perfecta.

Está ubicado en un hermoso edificio porfiriano./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Conoce fósiles de dinosaurios mexicanos y de otras partes del mundo, esqueletos de mamuts y otras especies desaparecidas, así como el meteorito Allende, la roca más antigua del Sistema Solar estudiada por la ciencia. Aunque no es de los museos más famosos de la ciudad, podemos decir que el Museo de Geología de la UNAM resulta uno de los más importantes.

La geología en México y el mundo

La geología es la ciencia que se encarga de estudiar la composición, la historia y la estructura de la Tierra, los procesos que la forman y modifican, así como las rocas, minerales y otros recursos naturales. Aunque la paleontología es la encargada del estudio de los fósiles, esta ciencia ayuda a la geología a determinar la evolución del planeta y reconstruir sus ecosistemas.

Resguarda una gran cantidad de minerales que cuentan sobre el pasado de la Tierra./Imagen México Secreto Guiado Facebook

Además de sus exposiciones con las colecciones geológicas más importantes del país, el Museo de Geología de la UNAM ofrece charlas interesantes con los expertos, talleres y otras actividades para divulgar el estudio del pasado y el destino del país y del planeta entre sus visitantes.

Un lugar dedicado al pasado remoto de nuestro planeta./Imagen Museo del Instituto de Geología de la UNAM Facebook

Entre sus salas tenemos la dedicada a la Paleontología, con fósiles de México y otras partes del mundo, la de Minerales, la de Rocas, la de Meteoritos y una llamada Sala del Sistema Tierra en conjunto con el Museo Universum. Aquí tenemos algunas de sus piezas más emblemáticas, por las que vale la pena visitarlo.

Piezas imperdibles del museo

Meteorito Allende

El museo sólo aloja parte de este meteorito que cayó el 8 de febrero de 1969 cerca del pueblo de Allende, en Chihuahua, así como en otras partes de México y Estados Unidos, ya que explotó al entrar en la atmósfera. Según los estudios, esta roca tiene una edad mayor a la Tierra y al Sol y es considerado como el objeto espacial más estudiado de la historia, con datos importantes sobre la formación del Sistema Solar.

El meteorito Allende es más viejo que el Sol y la Tierra./Imagen Wikipedia

Isauria

Se trata del fósil de un Hadrosaurio o “dinosaurio pico de pato” encontrado en Parras, Coahuila en 1988, se sabe que habitó en la región hace más de 70 millones de años durante el periodo Cretácico. Con sus 6 metros de largo, 3 de alto y tres toneladas de peso, es el primer dinosaurio armado en el país por paleontólogos mexicanos.

Isauria es el primer dinosaurio reconstruido por paleontólogos mexicanos./Imagen México Secreto Guiado Facebook

Caballo de 5 mil años de antigüedad

Entre las curiosidades del museo también están los restos fósiles reconstruidos a partir de varios Equus mexicanus encontrados en la cueva de San Josecito, Nuevo León. Es una especie extinta de caballo americano que no desciende de los caballos europeos que llegaron con la conquista. Se sabe que vivió hace 15 mil años y su especie se extinguió hace ya 13 mil años.

Los caballos se extinguieron en nuestro continente hace 13 mil años./Imagen Javaro’s Collection Facebook

Frankie el mamut

Los mamuts también habitaron el territorio mexicano. “Frankie” es la reconstrucción de un mamut hecha a partir de al menos doce mamuts diferentes encontrados principalmente en la carretera México-Puebla en 1926. El Mammuthus imperator es una especie diferente a los mamuts lanudos tradicionales de otras partes del planeta, contemporánea a los primeros pobladores del continente americano.

Este mamut es una de las piezas más llamativas del museo./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Ictiosaurio

Más que un dinosaurio, el ictiosaurio es un antiguo reptil marino con cuerpo de pez y aletas. Son llamados también “delfines mesozoicos” porque sus huevos se incubaban dentro de la madre y sus bebés nacían igual que los delfines. El museo cuenta con restos fósiles de esta especie mexicana que presenta aletas dorsales que no se encuentran en otras especies de ictiosaurios del mundo.

Los ictiosaurios también son llamados “delfines mesozoicos”./Imagen Museo del Instituto de Geología de la UNAM Facebook

Otras piezas de interés

Entre otras piezas y curiosidades, en el Museo de Geología de la UNAM vamos a encontrar fósiles de amonitas de 70 millones de antigüedad, que son parientes de los pulpos y calamares, los restos de un lirio de mar, pariente de los erizos y las estrellas de mar, cráneos de otros mamuts y de un Deinotherium o “Monstruo terrible”, también pariente de los elefantes.

Este museo tiene piezas que no hay en ningún otro lugar./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Además, tiene una impresionante colección de minerales que van desde plata, cuarzo, ópalo, y esmeralda hasta diferentes tipos de hierro y uranio y rocas pulidas como el mármol y el ónix. Asimismo, entre otras curiosidades, en el cubo de su escalera hay una colección de lienzos de José María Velasco basados en estampas paleontológicas, pues el pintor se interesaba mucho por los descubrimientos de esta ciencia.

Algunas pinturas de José María Velasco adornan el lugar./Imagen Museo Nacional de Arte INBA Facebook

Y no sólo vale la pena visitarlo por su increíble colección. El lugar es una joya arquitectónica con mosaicos, hermosos vitrales, muebles de época y una escalera impresionante. Cada uno de sus elementos va perfecto con el ambiente cultural de Santa María la Ribera y transporta a sus visitantes al pasado.

¿Dónde está?

Dirección: Jaime Torres Bodet 176, Santa María la Ribera, frente la principal y el Kiosco Morisco, a unas cuadras de la estación del metro Buenavista.

Horarios y precio: Abre de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. La entrada general es de 30 pesos, con descuentos a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.