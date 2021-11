¡Qué rifado! Piloto mexicano le canta una canción de cuna a pasajeros y se hace viral

No cabe duda de que hay quienes demuestran que aman su trabajo. Hay muchas formas de manifestarlo, pero sobre todo, si se trata de una chamba donde tengan contacto con personas, la atención y el trato son puntos importantes para manifestar la pasión que sienten por su chamba. Sin embargo, en esta ocasión les contaremos sobre un sujeto que llevó al siguiente nivel el empeño en lo que hace, pues un piloto se ganó al internet de las cosas por cantarle a los pasajeros en un vuelo.

Por acá les hemos contado casos increíbles que han sucedido en aviones, como una mujer que dio a luz en pleno vuelo (AQUÍ pueden checarlo). Pero ahora, el piloto de una aerolínea mexicana nos regaló una historia que es digna de reconocer, pues sorprendió a todos los que volaron con él haciendo el viaje mucho más amenos, ¿de qué manera? Bueno, pues para que se den un quemón, les contó algunos datos curiosos, dio una que otra nota importante pero lo más chido de todo fue lo que hizo por los que querían dormir.

Este piloto se rifó como los grandes haciendo más ameno el viaje

Fue a través de un video que compartió el periodista Manuel López San Martin donde nos enteramos de lo que pasó con este tipazo. En el clip, se puede escuchar cómo el piloto empezó dando un informe a detalle de las características del avión en el que viajarían, e incluso mencionó que era del tamaño de una alberca olímpica. Después le dijo a los pasajeros que esperaba que recordaran todos los datos que les platicó, porque al terminar el vuelo preguntaría al azar para ver quién puso atención.

Más adelante y para todos los fanáticos de la Fórmula 1, informó que Sergio ‘Checo’ Pérez quedó en cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil. Pero lo más espectacular de todo y la razón por la que el internet de las cosas le dio un enorme aplauso a este héroe sin capa fue que dijo que si los pasajeros no podían dormir, él podía cantarles una canción de cuna. Sí, así como lo leyeron, esto le dijo a todos los que por una u otra razón de plano no puede pegar los ojos mientras viajan.

Esto me pasó en un vuelo ayer, de @Aeromexico (SÚBANLE al volumen!) El piloto nos hizo la noche antes de despegar! 😂 🙌🏼 ✈️ De las clases de aviación, pasó a los resultados de la #F1 para después cantarnos! Primeros me preocupé, luego me reí…terminé cantando con él 🎤😎 JOYA pic.twitter.com/gRr9G149Sp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 15, 2021

¿Nominado al empleado del año?

“Duerman ustedes como angelitos. Si usted por alguna causa, razón, no puede conciliar el sueño, me avisa y yo con mucho gusto le puedo cantar una bella y hermosa canción de cuna que dice así ‘duérmanse niños, duérmanse ya…’. Ciertamente dirán que canto muy feo y sí, lo confirmo pero con mucho cariño y sentimiento para todos ustedes”, dijo el piloto, sorprendiendo y dejando con el ojo cuadrado a los pasajeros, quienes por supuesto no esperaban tal recibimiento.

Como era de esperarse, el video rápidamente se hizo viral en redes sociales y tuvo toda clase de comentarios. Por un lado hubo quienes dijeron que la actitud del piloto era sumamente extraña, aunque la mayoría coincidieron en que está increíble que reciba así a todas las personas que se suben al avión que maneja. Lo que sí nos queda muy claro es que este rifado demostró que ama su trabajo y quiere hacerle el rato más ameno a los pasajeros que vuelan con él. Quizá deberían nominarlo al empleado del año, ¿no creen?