¿Milagro? Plomero encuentra más de 12 millones de pesos escondidos el baño de una iglesia

Misteriosos son los caminos… Se sabe que las iglesias son lugares donde corre mucho dinero, pues entre que se cobran las misas privadas, se obtiene el diezmo en las misas comunales o la gente va a dar su dinero a algún santo como agradecimiento, las parroquias tienen sus cantidades de dinero bastantes envidiables.

Si bien los encargados de cada iglesia son quienes se dedican a administrar y destinar ese dinero a las necesidades del lugar, no nos extraña el conocer casos de personas que se pasan de listos y deciden tomar prestado dinero de Dios sin pedirle permiso. Tal y como ocurrió en la iglesia donde encontraron más de 12 millones de pesos escondidos en las paredes del baño.

Suena a escena sacada de una película de estafas, pero en realidad se trata de un caso ocurrido en Houston, Texas. Un plomero llamado Justin Cauley fue contratado para arreglar la tubería de un baño ubicado en la iglesia Lakewood, uno de los templos más grandes y reconocidos en dicha ciudad gracias a su fundador, el ya fallecido teleevangelista John Osteen.

Total que Cauley se llevó la sorpresa del año cuando, al romper una de las paredes del baño para poder quitar la taza, se topó con cientos de sobres que contenían dinero en efectivo, cheques firmados y hasta órdenes de pago. Como buen samaritano, Cauley decidió dar aviso a las autoridades de la iglesia y a la policía de Texas para que supieran de lo ocurrido.

Si bien el hallazgo del plomero fue sorprendente para él, el tema del dinero escondido ya comenzó a dar de qué hablar. Y es que en 2014 la iglesia Lakewood denunció el robo de 200 mil dólares en efectivo y 400 mil en cheques que les habían tomado de sus cajas. En total la iglesia reportó el robo de 600 mil dólares (unos 12 millones 549 mil pesos mexicanos) y aunque se realizó una investigación, nunca dieron con el paradero del dinero.

La cosa se tornó más sospechosa cuando Joel Osteen, hijo de John y ahora encargado del templo, no hizo el anuncio del dinero encontrado en la última misa parroquial. Algo que ha molestado a Justin Cauley y a los propios seguidores de la iglesia en cuestión, pues está muy raro que un asunto tan relevante lo quieran mantener en las sombras. ¿Por qué será?

