Héroes sin capa: Policías detienen el tráfico para escoltar a unos perritos en Monterrey

No nos hagamos, ¿a quién no le gustan ver historias de perritos? Leer las cosas curiosas y tiernas que hacen estos animales que tanto queremos nos levantan el ánimo y también nos recargan de vida cuando más lo necesitamos. Sin embargo, ellos no son los únicos que nos recuerdan que este mundo es un lugar mejor por tenerlos a ellos, ya que recientemente unos policías en Monterrey detuvieron el tráfico para que cruzaran unos doggos.

Por acá les hemos platicado casos increíbles de lomitos, como cuando un grupo de bomberos que luego de un mes desaparecidos, rescataron a un par de peludos en un pozo (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero en esta ocasión les queremos platicar sobre unos suaves animalitos que sorprendieron a propios y extraños en la tierra de la carnita asada, porque prácticamente se metieron a la autopista, impidiendo el paso de los coches.

La policía de Monterrey se rifó escoltando a unos perritos

Resulta que hace unos días, varios usuarios en redes sociales compartieron un video bastante peculiar. En él se puede ver a una jauría de perritos callejeros caminando tranquilamente por el carril lateral izquierdo en el sentido de norte a sur de la Carretera Nacional, una de las vías más transitadas de Monterrey, Nuevo León. Claro que esta postal dejó a todos con el ojo cuadrado, pero también los preocupó

Los automovilistas no podían creer lo que estaban viendo, pues estos peludos estaban en una enorme situación de peligro. Afortunadamente, la policía de la capital del estado estaba ahí para salvar el día y los doggos, pues con la patrulla escoltaron a toda la manada –sin importar que estuvieran un buen rato atrás de ellos y que gracias a esto el tránsito iba a vuelta de rueda–con el fin de llevarlos sanos y salvos hasta la orilla.

Afortunadamente, una de las personas que se encontraba por ahí aprovechó este momentazo para grabar la peculiar escena, y por supuesto que el video rápidamente se hizo viral en redes sociales. Como era de esperarse, la policía regia se llevó el aplauso de los usuarios por tomarse el tiempo de cuidar y escoltar a estos perritos para que no les pasara nada. Y la verdad es que estamos de acuerdo con todos, porque son unos verdaderos héroes sin capa.