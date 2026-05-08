Hay ciudades que funcionan como escala y ciudades que funcionan como destino. San Antonio es, sin duda, de las segundas. Capital cultural del sur de Texas, la ciudad lleva siglos siendo punto de encuentro entre la herencia hispana y la identidad texana, y esa mezcla se nota en todo: en su arquitectura, en su comida, en el ritmo de sus calles.

El Álamo, el River Walk, el Pearl District, los mercados, las misiones declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay suficiente ciudad para llenar varios días sin necesidad de buscar pretextos. Pero en 2026, San Antonio tiene pretextos de sobra.

San Antonio cuenta con muchos eventos culturales y de entretenimiento. Foto: visitsanantonio.com

Una ciudad que está viviendo su mejor temporada, literalmente

Los San Antonio Spurs están en modo bestia. Con Victor Wembanyama consolidándose como una de las figuras más fascinantes (y virales) de la NBA, ver un partido en el Frost Bank Center ya no es solo un plan deportivo: es contenido, es experiencia, es de esas noches que se cuentan después. Y si ya vas a estar en la ciudad por un concierto, agregar un partido a la agenda es la decisión más fácil que vas a tomar en el viaje.

Y en paralelo, la escena de entretenimiento en vivo no da respiro. San Antonio recibe en 2026 una cartelera que abarca casi todos los géneros imaginables, con nombres que justifican solos el viaje desde México.

River Walk en San Antonio: Foto: visitsanantonio.com

La cartelera que te va a hacer buscar vuelos ahora mismo

Para el viajero mexicano, lo que sigue en 2026 es prácticamente un setlist a la carta. En mayo arrancan Romeo Santos y Prince Royce juntos en el Frost Bank Center (sí, juntos) y Cazzu llega al Boeing Center at Tech Port. Carin León cierra el mes en grande. El verano trae a Lionel Richie en julio y a Grupo Frontera, que también en julio toman la ciudad.

Y si lo tuyo es el rock con mayúsculas, el otoño es tu temporada: AC/DC, My Chemical Romance, Guns N’ Roses, Rush e Iron Maiden llegan entre julio y septiembre al Alamodome. Bruno Mars cierra septiembre y para los fans de “la bichota”, Karol G acaba de anunciar que dará concierto en el Hard Rock Stadium el 2 de octubre, y seguramente será de esos shows que se sienten más como fiesta que como concierto, así es que no te lo puedes perder. Por último, Doja Cat remata el año con fecha en noviembre.

Cada venue tiene su propio carácter. El Alamodome es el coloso para los shows más masivos. El Frost Bank Center tiene buena acústica y visibilidad desde casi cualquier ángulo. El Boeing Center at Tech Port y The Aztec son la opción cuando quieres sentir el concierto de cerca, con esa energía que solo da estar a metros del escenario.

River Walk en San Antonio: Foto: visitsanantonio.com

Lo que pasa antes y después del show: spoiler, también está buenísimo

La regla de oro es no llegar el mismo día del concierto. Considerar unos días extra en San Antonio te abre la ciudad de una forma completamente diferente.

El River Walk es el eje de todo: caminar por sus orillas, comer en alguno de sus restaurantes o tomar algo mientras pasan las lanchas turísticas es parte de la experiencia que no se puede saltar. El Pearl District es la parada que siempre sorprende: mercado de productores los fines de semana, restaurantes que van de lo clásico a lo contemporáneo, y ese ambiente que se siente igual de bien en la mañana con un café que en la noche con una cerveza artesanal.

Y hablando de comida, la escena gastronómica de San Antonio ha evolucionado fuerte en los últimos años. Hoy la ciudad destaca por una oferta mucho más sofisticada, con restaurantes reconocidos a nivel internacional y presencia en guías como Michelin, que elevan la experiencia culinaria más allá de lo tradicional.

Y si quieres salir un momento de la ciudad, Hill Country está a menos de una hora, con bodegas, pueblos pequeños y paisajes que desconectan de verdad antes de volver para el show.

Japanese Tea Garden de San Antonio. Foto: visitsanantonio.com

Llegar desde México a San Antonio: es más fácil de lo que crees

San Antonio tiene vuelos directos desde varias ciudades mexicanas, con trayectos cortos que en muchos casos no superan las dos horas. Además, el aeropuerto está a aproximadamente 20 minutos del centro, lo que hace que llegar a la ciudad sea rápido y sencillo.

Si prefieres la carretera, desde Monterrey son unas tres horas y media, lo que lo convierte en una escapada de fin de semana sin drama.

Ya en la ciudad, Uber y Lyft funcionan bien para moverse, especialmente los días de concierto cuando el estacionamiento cerca de los venues se complica rápido.

San Antonio no necesitaba una excusa para merecer el viaje. Pero si tu artista favorito ya está en la cartelera, esta ciudad va a convertir ese boleto en algo mucho más grande. Checa la agenda completa, planea con tiempo y descubre todo lo que San Antonio tiene para ti en visitsanantonio.com.

