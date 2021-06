Querido sopilector, usted no nos va a negar que si hay algo que nos caracteriza a los mexicanos es nuestra pasión por el chile. Y es que unos buenos tacos no son lo mismo sin su salsita verde o roja, un elote no sabe igual sin su chilito piquín aunque sea del que no pica o simplemente unas jícamas con su limoncito, sal y chilito… ¡Ah, verdad!

Ahora imagínate es un día soleado y estás en la playita disfrutando del verano a todo lo que da; una palmera, por aquí, una palapa por allá. Lo que se te antoja en ese momento es algo fresco que combine con ese momento único, ¿qué tal shot de Bacardí Mango Chile bien frío? ¡Ufffa! Y aunque no te encuentres en la playa, su sabor te transportará.

¿Cómo, cuándo y dónde surgió esta combinación?

Resulta que la marca del murciélago más famoso del mundo está festejando sus 90 años en México y era obvio que tenían que echar la casa por la ventana. Inspirados en el folclor de nuestras raíces, Bacardí mezcló dos de los sabores más representativos de nuestra tierra: el mango y el chile para transformarlos en un ron que forma parte de su portafolio de saborizados.

¿Vale la pena? Acá te lo decimos

El aroma a mango está presente desde que abres la botella y el sabor se mantiene al darle el primer trago pero se transforma en un sabor dulce-picosito que la verdad, la verdad, sabe rico. Uno de los puntos a favor que tiene esta bebida es que se sirve directo. Eso sí, con esto de la calors viene mejor enfriarlo previamente. Otra ventaja es que si te gustan los cocteles o bebidas escarchadas llámese micheladas, margaritas, etc., puedes acompañar tu shot con un tamarindo, chamoy o chilito en polvo.

O bien, si no eres de sabores tan dulces también lo puedes mezclar con agua mineral, hielos y listo. ¡Hasta chamoyadas o paletas heladas te podrás preparar! Vale la pena, sí. Pero ojo, te aseguramos que una vez que lo pruebes no lo querrás dejar.

Échate un clavado por las redes oficiales de Bacardi para que estés al pendiente sobre las sorpresas que tienen para ti con motivo del lanzamiento de esta bebida frutal y de su 90 aniversario.