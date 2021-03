Abran bien los ojos: ¿Puedes encontrar al panda en este reto visual blackmetalero?

Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, buscamos entretenernos con cualquier cosa. A estas alturas de la pandemia, estamos casi seguros que la gran mayoría ya se echó los catálogos completos de las plataformas de streaming, escucharon los discos que tenían pendientes, leyeron uno que otro libro y hasta tomaron cursos en línea. Sin embargo, siempre quedan opciones para matar el aburrimiento, como clavarse en un buen reto visual.

Durante estos tiempos tan extraños que vivimos, a nadie le cae mal ejercitar por un rato el cerebro y la vista –más allá de hacer las sentadillas o lagartijas diarias–. A lo largo del año que llevamos encerrados en nuestras casas, por acá les hemos traído varios desafíos de todo tipo, desde aquellos que se resuelven con tan solo echar un vistazo, y otros que de plano lleva mucho más tiempo e ingenio para contestar.

También puedes leer: ¿PUEDES ENCONTRAR LOS AVIONES Y AL PANDA EN ESTOS RETOS VIRALES? TIENES 10 SEGUNDOS

¿Quieren un nuevo reto visual?

En esta ocasión, les traemos un reto visual que involucra a un panda sumamente rudo y a varios fanáticos de black metal. Sabemos que aquellos que aman los guturales y letras con tintes satánicos se caracterizan por muchas cosas, pues además de traer la greña larga, escuchar riffs bien ponchados y seguir a un montón de bandas europeas que marcaron este género, es inevitable no reconocerlos con el maquillaje blanco y negro (o corpse paint, como le llaman).

Es por eso que gracias a los colores y dentro de todos estos metaleros, por supuesto que este mamífero originario de China podría pasar desapercibido. Y eso eso justo lo que buscamos con este desafío, que encuentren al panda que se está escondiendo entre todos estos personajazos pintados, pero OJO, que solamente tienen 30 segundos para hallarlo, ¿le entran al reto? ¿Están listos? Ahí les va.

¿Ya encontraron al panda?

¿Nada aún? ¿Se rinden? Si llegaron hasta este punto es porque evidentemente no dieron con el panda. No se preocupen y tampoco tienen por qué sentirse mal, que no era tan fácil encontrarlo entre tanto blackmetalero, pero sobre todo en cada reto visual hay que echarle mucho coco para dar con el resultado, y acá nos encargaremos de responderles claramente donde se esconde este simpático animalito.

La cosa aquí es que tenían que fijarse muy bien en las orillas, porque por ahí estaba la pista para hallar a este simpático animalito aunque estuviera entre puras personas maquillabas de blanco y negro. Pero si a estas alturas de plano no saben dónde se ubica, a continuación les dejamos la imagen con la respuesta correcta. ¿Lograron contestar este desafío rápido o les llevó tiempo dar con este mamífero?