Chale: Niña casi muere ahorcada al jugar en una resbaladilla

Sustos que definitivamente no dan gusto… Los niños deben ser supervisados por un adulto todo el tiempo, pues al estar pequeños muchos de ellos no son conscientes de los peligros que pueden enfrentar. Incluso si sólo se dedican a jugar en algo tan simple como una resbaladilla.

Si bien para la mayoría de nosotros el deslizarnos de la resbaladilla no puede implicar un riesgo de no medir la distancia e irte de largo (en otras palabras, darte un sentón de esos que te sacuden la mollera), un video viral nos muestra que en realidad el peligro de jugar en esos lugares puede ser peor de lo que imaginamos.

Una niña casi muere al jugar en una resbaladilla

Se trata de una grabación viral en la que podemos ver a una niña pequeña jugar sobre una resbaladilla inflable junto con otros niños, esto en un parque ubicado en Rusia. El video del que hablamos nos deja apreciar cómo la pequeña escala hasta la parte alta de la resbaladilla y después se deja caer en ella. Todo mientras su mamá la graba.

El juego de la resbaladilla no sería tan grave de no ser por una cuerda que hay en el juego. Y es que a los pocos segundos de lanzarse, la cuerda en el juego se atora en el cuello de la niña. Algo que pudo terminar en una tragedia más grande de no ser porque la mamá de la niña actuó rápido y ayudó a su hija a no morir por asfixia.

Les dejamos el video en cuestión:

Niña rusa casi muere ahorcada en una resbaladilla, así fue el aterrador momento. Afortunadamente sobrevivió pic.twitter.com/YkRkx8giju — Lo + viral (@VideosVirales69) December 15, 2021

Y las autoridades en Rusia ya investigan lo ocurrido

Si pensaban que el video y el momento que vivió la mamá eran lo más grave del asunto, se equivocaron. Y es que la mujer indicó a medios locales que pidió ayuda a los empleados del lugar, sin embargo, estos la tacharon de“loca” por preocuparse de más y además se tardaron alrededor de dos horas en pedir que los servicios de emergencia llegaran al lugar.

Aunque al final a la niña no le quedó más que una marca en el cuello y el susto de su vida, su mamá está dispuesta a llevar la situación a sus máximas consecuencias, pues los dueños del parque no se quisieron hacer responsables de lo ocurrido al decir que el juego era para niños mayores y que la culpa fue de la madre por no respetar las reglas. Algo que al final decidirán las autoridades que ya investigan el caso.