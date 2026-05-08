Lo que necesitas saber:

Básicamente, son más de 100 reportes históricos —algunos datan desde la década de 1940— relacionados con "casos sin resolver".

A dos meses de que Donald Trump dijera que desclasificaría los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre OVNIS —y mientras le llovían críticas por el caso Epstein o la guerra en Gaza—, el Pentágono publicó estos documentos.

Cosa que sí es de interés público —ya sea de aficionados o investigadores—, aunque eso no borra el hecho de que algunas personas crean que se trate de una especie de cortina de humo para, supuestamente, seguir desviando la atención con respecto al caso de la red de trata y explotación de personas de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el poder.

¿Y los de Epstein? Pentágono desclasifica archivos sobre ovnis
Foto: war.gov.

Pentágono desclasifica archivos sobre OVNIS

Pero vámonos con lo que sucedió en el Pentágono —sede del Departamento de Defensa o Guerra de Estados Unidos:

El viernes 8 de mayo el Departamento de Defensa publicó una tanda de archivos secretos sobre el fenómeno OVNI.

¿Y los de Epstein? Pentágono desclasifica archivos sobre ovnis
Foto: Pexels.

Básicamente, son más de 100 reportes históricos —algunos datan desde la década de 1940— relacionados con “casos sin resolver”.

Es decir, casos de los que el gobierno estadunidense no tiene respuesta porque no pudo “determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados”.

“Es hora de que el pueblo estadunidense los vea por sí mismo”

Eso dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado como una manera de ser más transparentes ante la población de Estados Unidos.

De hecho, el Departamento de Defensa calificó esta publicación como “una tarea histórica sin precedentes”.

¿Y los de Epstein? Pentágono desclasifica archivos sobre ovnis
Foto: war.gov.

En parte porque los documentos están relacionados no sólo con casos reportados en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo.

Nosotros le echamos un ojo veloz y encontramos el reporte de la primera audiencia OVNI en el Congreso de México… llevada a cabo en 2023 y… donde participó Jaime Maussan.

¿Y los de Epstein? Pentágono desclasifica archivos sobre ovnis
Foto: FOX.

Por acá les dejamos el enlace para que vean a detalle los documentos publicados por el Pentágono.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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