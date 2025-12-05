Lo que necesitas saber: Por increíble que parezca, este niño no rebasa el récord de jugador más joven con récord FIDE por mucho... su predecesor tenía sólo unas semanas más de vida.

Uno a los tres años apenas si sabía aventar un carrito de fricción, mientras que en India, Sarwagya Singh Kushwaha ya puede presumir que ingresó a las grandes ligas del ajedrez mundial: el FIDE…

Ajedrez // Foto: Getty Images

Niño ya ingresó a los registros de la Federación Internacional de Ajedrez

Y lo anterior quiere decir que estamos ante algo inédito: a los tres años, siete meses y 20 días, Sarwagya se ha convertido en el jugador de ajedrez más joven de la historia en entrar a los ratings de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

De acuerdo con el reglamento, para que alguien entre a los registros del FIDE, mínimo, tiene que vencer a un jugador con puntuación de la Federación y este chamaco ya lo hizo recientemente… y por partida triple: en torneos locales celebrados en India, Sarwagya derrotó a tres jugadores FIDE.

Foto: Pixabay

Además, Sarwagya cumplió con el requisito de obtener una puntuación rápida de 1572. Ya con eso, tenía garantizado su ingreso a la FIDE.

Padre de Sarwagya Singh Kushwaha buscará hacerlo “gran maestro” del ajedrez… ¿cómo se obtiene el título?

Sin embargo, esto de los niños prodigios no es novedad en el ajedrez. De hecho, Sarwagya rompió el récord por sólo unas cuantas semanas. El niño que lo poseía era Anish Sakar –también de la India– que, con sólo tres años, ocho meses y 19 días ya tenía registros en el FIDE…

“Es un gran orgullo y honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en alcanzar una clasificación FIDE”, declaró el padre del niño para la TV local, en donde expresó que su objetivo es convertir a su hijo en un “gran maestro” .

Sarwagya Singh Kushwaha, registro FIDE / Captura de pantalla

Recordemos que “gran maestro” es el título más alto que puede obtener un jugador de ajedrez con registro en la FIDE. Para ganarlo, se debe tener, mínimo, 2500 en la puntuación Elo… la cual es un método matemático para calcular la habilidad de los ajedrecistas (y practicantes de otras disciplinas).

Además de lo anterior, el jugador debe disputar al menos 27 partidas contra grandes maestros y, en éstas, demostrar un rendimiento Elo de 2600 puntos.