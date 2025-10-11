Lo que necesitas saber: La película de SOY FRANKELDA se estrena en cines el 23 de octubre.

Les tenemos una buena opción para salir a distraerse los fines de semana o hasta entre semana. SOY FRANKELDA el primer largometraje mexicano en stop-motion de Roy y Arturo Ambriz tendrá una exposición en la galería de la Cineteca Nacional.

Desde el sábado 11 de octubre, estarán disponibles varias de las marionetas que fueron utilizadas para su creación. Acá les decimos costos y horarios para que se den una vuelta.

Expo de SOY FRANKELDA en la Cineteca Nacional

La exposición de FRANKELDA: CREACIÓN Y PESADILLAS estará disponible del 11 de octubre del 2025 hasta el 6 de enero del 2026 en la Cineteca Nacional que esta en Xoco, para que no se vayan a confundir.

Tienen un buen rato para darse una vuelta y ver más de cerca el proceso para la creación del stop-motion, una obra que necesita tiempo, paciencia y mucho ojo para los detalles.

120 Marionetas y personajes utilizados en el rodaje cuadro por cuadro.

utilizados en el rodaje cuadro por cuadro. Más de 20 maquetas y props cuidadosamente elaboradas a mano.

cuidadosamente elaboradas a mano. Arte conceptual, bocetos y storyboards que revelan el proceso creativo detrás de cada escena.

que revelan el proceso creativo detrás de cada escena. Proyecciones exclusivas y material inédito que muestra el trabajo técnico y artístico

La expo estará disponible de martes a domingo en horario de 12:00 hrs hasta las 20:00 hrs.

Dónde: Galería de Cineteca Nacional México (Xoco)

Fechas: Martes a domingo, de 12 hrs a 20:00 hrs

Boletos: adultos $50 y niños: $35

Entrada gratuita presentando el boleto de la película “Soy Frankelda” vista en la Cineteca Nacional México.

La película de SOY FRANKELDA se estrena en cines el 23 de octubre. Aunque eso no es todo, en el Canal 5 podrán disfrutar de un maratón de la serie el 24 de octubre, por si es que no han tenido chance de verla.