Lo que necesitas saber: Got2b, lanzó una fiesta para celebrar el estilo y la autenticidad que te inspira a expresar a través del look de tu cabello. Te contamos todo lo que se vivió

En un mundo siempre a la vanguardia con la moda y el estilo, muchos buscamos el look que nos haga sentir únicos y nos llene de confianza. Y es que, ¿a quién no le gusta estar en tendencia y verse bien?

Por eso nos lanzamos a la fiesta For Whoever You Want 2B con todo el glamour y la energía que solo got2b puede ofrecer. El Foro Lucerna 32 se llenó de luces y colores neón, que sumergieron a los asistentes en una experiencia única, llena de música, diversión y, por supuesto, mucho estilo. Acá te mostramos cómo se puso.

got2b organizó una fiesta llena de estilo.

Las drag queens se hicieron presentes en la fiesta de Got2B. Los organizadores dan la bienvenida a los asistentes.

Música, luces neón y drag show: got2b arrancó su fiesta con todo

Desde el momento en que cruzabas la puerta, el ambiente vibraba con la música de los DJs, cuyos ritmos hicieron imposible resistirse al impulso de bailar toda la noche, mientras los invitados, que incluían varios influencers, disfrutaban de snacks y cócteles mientras checaban los videos que got2b mostraba en las pantallas del lugar, en los que se podían ver los diferentes estilos y productos de su línea.

Para que nadie bajara el ritmo, Deseos Fab se rifó con un show drag, que puso a varios a cantar y bailar. También pudimos disfrutar de una pasarela de belleza, iluminada con luces neón, en la que vimos peinados y looks de la última moda.

La fiesta got2b estuvo a tope. Los DJs pusieron a todos a bailar. Varios influencers hicieron acto de presencia. El Show Drag prendió el ambiente.

Arte y estilo: Así disfrutamos de pintura y canto en la fiesta For Whoever You Want 2B

Pero lo mejor de la noche llegó con los shows en vivo; comenzando con la increíble demostración artística de Fermín La Calaca, que nos mostró su talento pintando en diferentes lienzos y personalizando chamarras. Este momento fue una explosión de creatividad y color que tenía a todos muy atentos.

Para cerrar esta gran fiesta, Sofía ofreció un concierto, en el que pudimos admirar no solo su voz, además su outfit y estilo que sin duda logra gracias a got2b. Para que los presentes puedan tener también un look rifado, got2b les obsequió una tote bag repleta de productos, ¡el toque final perfecto para una noche inolvidable!

Fermín La Calaca ofreció un show de arte. La música no faltó en la fiesta. La fiesta estuvo llena de glow. Los snacks celebratorios no faltaron.

La fiesta For Whoever You Want 2B de got2b fue todo lo que esperábamos: una celebración del estilo, la diversión y la autenticidad. En un mundo donde la individualidad es la clave, got2b se posiciona como el compañero ideal para aquellos que desean destacar y brillar con luz propia. Si quieres checar su línea pásale a este link acá.

Got2b tiene productos para todos los estilos. Los asistentes se llevaron productos got2b

