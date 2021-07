Mejor ellos: Los Teletubbies ya se vacunaron contra el COVID-19 (y hay memes)

Hoy conocimos la envidia, amixes… Este jueves 8 de julio parecía un día común y corriente (o al menos como han sido en los últimos meses) hasta que las redes sociales viralizaron una noticia relacionada con la vacuna de COVID-19 y los famosos Teletubbies.

Resulta que Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po anunciaron a través de sus redes sociales (sí, tienen cuenta de Twitter y hasta verificada) que ya recibieron su vacuna contra el COVID-19. Algo que comprobaron al mostrar sus tarjetas de vacunación en las que certifican haber recibido las dos dosis contra el virus del SARS-CoV-2.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who’s ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

Los Teletubbies ya se vacunaron contra el COVID-19

Y por raro que pueda sonar esta noticia causó muchas emociones encontradas. Basta con ver algunas de las respuesta al tuit para encontrar a algunas personas ‘antivacunas’ que criticaron el hecho de que los famosos personajes del programa de televisión creado por la BBC, incentive a que los niños sean vacunados contra la enfermedad.

Pero no sólo eso, ya que también nos encontramos con otros más que se fijaron en varios detalles como que la fecha de nacimiento de los Teletubbies no coincidía con la del estreno del programa (comenzó en el año de 1997) o los que no sabían que Tinky Winky y su pandilla ya eran “mayores de 18 años” y podían acceder a la inmunización.

You see I expected to see a bunch of angry anti vaxxers but now I’m seeing getting a lil too happy about them being 18+… pic.twitter.com/6DpHn6b5Zt — Kameno-o (@Kamenootwt) July 7, 2021

Such poor advertising strategy and directing it towards kids. I shouldn’t be surprised one bit since this has been going on for years. — C.A.M. (@HellBoundReaper) July 8, 2021

a partir de esto podemos inferir varias cosas:

• los Teletubbies tienen 18 años a pesar de que el primer episodio se transmitió en el ’97

• hay más de 90 mil Teletubbies

• en su mundo existen las compañías farmacéuticas

• pueden alcoholizarse legalmente https://t.co/TSum8PmfP5 — gabriel galaviz (@gabrielgalaviz_) July 8, 2021

No sólo me acabo de encontrar el Twitter de los Teletubbies, sino que además ESTÁN VACUNADOS https://t.co/X7XeSy9Wyb — Angel Fansy™ (@angelfansy) July 8, 2021

Y los memes no se hicieron esperar

Total que en internet se hizo tendencia la noticia de que estos personajes de colores habían recibido ya la vacuna contra el coronavirus. Algo que a muchos les causó gracia y a otros nos hizo pensar si realmente el día de que nos toque la inmunización está tan cerca cómo creemos. ¡No puede ser!

Pero no todo fueron malas noticias, ya que la noticia de los Teletubbies vacunados también nos dejó varios memes memorables que les dejaremos a continuación. Ya saben, en los que la mayoría de nosotros seguimos esperando a que llegue nuestro turno:

Los Teletubbies en su primer perreo después de ser vacunados pic.twitter.com/hBu06riCLC — videos con otra musica de fondo (@videosfondomus1) July 8, 2021

Qué fregados quedaron los Teletubbies después de la vacuna. pic.twitter.com/boHaqqNOpd — サル-ちゃん 5~♪♪ (@Saruchango) July 8, 2021