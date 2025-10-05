Todas las Tinas que fue Tina Modotti: Así es El abrigo del tigre

Lo que necesitas saber: La fotógrafa y actriz italiana Tina Modotti tuvo una estrecha relación con nuestro país. El Museo Jumex presenta una nueva exposición para que conozcamos más de su vida y de su legado artístico.

Tina Modotti tuvo muchas vidas. Fue fotógrafa, actriz, musa, activista, espía y sobre todo una artista en toda la extensión de la palabra. Usaba su cámara para deambular entre la luz y la sombra, pero también como un arma de denuncia social. Su legado es inmortal, tanto que el Museo Jumex acaba de inaugurar una exposición en su honor llamada The Tiger’s coat o El abrigo del tigre.

Tina Modotti revolucionó el arte de su tiempo./Imagen Cultura UNAM Facebook

Más que una simple muestra de fotografía, esta expo es un homenaje profundo a la obra y vida de Modotti. Cada cuadro, retrato o composición nos acerca a todas las Tinas que fue Tina. Desde una niña precoz en un pueblito de Italia, pasando por sus años de activista política en Moscú, hasta una artista que cambió las reglas de la fotografía.

Cartel de The tiger’s coat./Imagen Wikipedia

Esta exhibición tomó su nombre de una película muda e inadvertida llamada The Tiger’s Coat. Una cinta filmada en 1920 que fue protagonizada por la misma Tina. En sus secuencias mudas podemos ver la belleza y vocación de la artista; algo en su mirada expresiva que nos permite entender su ingobernabilidad y su vocación revolucionaria.

Modotti fue más que una excelente fotógrafa./Imagen Espacio Visual F8 Facebook

En ese sentido, esta es una de esas exposiciones imperdibles. Un viaje al siglo XX y una forma fantástica de entender cómo el arte se conecta y trasciende a su época. La muestra se inauguró el 25 de septiembre y se quedará con nosotros hasta el 8 de febrero del 2026, así que hay tiempo para verla y disfrutarla.

¿Qué ver en la muestra?

The Tiger’s Coat nos invita a explorar la compleja existencia de Tina Modotti a través del arte. Entre retratos en blanco y negro, documentos, obras contemporáneas, instalaciones y algunas de sus mejores fotografías, entablamos un diálogo cercano con su poética y con esa forma tan particular de capturar el mundo desde una cámara.

Con esta expo conocerémos más sobre la vida de la artista italiana./Imagen Getty

Curada por Rodrigo Ortiz Monasterio, esta exposición nos ofrece un relato biográfico consistente en el que no sólo conoceremos la tumultuosa (casi imposible) vida de la artista, sino que entenderemos de qué manera sus creaciones se vincularon con su ideología y con México, un país al que vio transformarse.

La fotógrafa y actriz en una escena de “El abrigo del tigre”./Imagen Getty

Asimismo, la muestra también se centra en el presente y en cómo la mirada de una artista trastoca la inspiración de otros. Veremos, por ejemplo, de qué forma la obra de Modotti tuvo una gran influencia en artistas conceptuales como Dan Vö, en la fotografía de la escritora Pati Hill o incluso en las instalaciones totalmente contemporáneas de Rodrigo Hernández.

Larga vida a Tina Modotti

Hablar de Tina Modotti es hablar de una mujer adelantada a su tiempo. Nació en Údine, un pueblo al norte de Italia, un 16 de agosto de 1896. Su familia, grande y modesta, la obligó a dejar la escuela con sólo doce años para trabajar en una fábrica textil.

Una joven Tina Modotti en 1915./Imagen Getty

En 1915, Tina se casó con un poeta y migró a Estados Unidos, donde trabajó los primeros años como actriz. Sin embargo, su vida cambió cuando conoció al fotógrafo Edward Weston, que la usó como modelo para varias piezas y le enseñó el oficio. Ahí, entre películas de Hollywood y las ganas de luchar por un mundo más justo, encontró sus convicciones políticas.

Tina Modotti en México

Llegó a México en 1923. A través de su lente documentó las luchas sociales, los paisajes eternos y el paso de la Revolución Mexicana. Su estancia en el país fue caótica, pero poética. Fue amiga de Diego Rivera, Antonieta Rivas Mercado, Clemente Orozco y Naui Ollin, por sólo mencionar algunas personalidades.

Tina retrató la esencia de nuestro país./Imagen Centro de la Imagen Facebook

La vida de Modotti en el país cambió cuando fue acusada de matar a Julio Antonio Mella. Pasó unos días detenida, y después el gobierno la expulsó por su activismo en el Partido Comunista. Tina se mudó de país en país, pero siempre mantuvo viva la convicción de que el arte debe ser un vehículo para transformar a las sociedades.

México fue como la segunda casa de la fotógrafa./Imagen Getty

Volvió a México una década después con el nombre de María. Aquí, entre las calles de la ciudad, se encontró a sí misma y a su arte. En nuestro país hizo la mayor parte de su obra, construyó sus relaciones más importantes y retrató esa divinidad, también ingobernable, de este lugar del mundo.

La expo estará hasta el 8 de febrero de 2026./Imagen Getty

¿Dónde, cómo y cuándo?