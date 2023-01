Ay no, apenas el día 1 del 2023 y ya estamos haciendo corajes marca “llorarás”. Y es que en redes sociales una mujer publicó un video donde denuncia y reclama la manera en la que alguien intentó tirar a un pobre perrito a la basura. Algo que una vez más nos quitó la fe en la humanidad.

En el video en cuestión se capto en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y muestra cómo la mujer en cuestión le reclama al recolector de basura por haber aceptado que una vecina le diera a su perrito para que lo tirara en un basurero.

Foto: Especial

Una mujer intentó tirar a un perrito a la basura en Nezahualcóyotl

“¿Este perro quién te lo dio, por qué te lo dieron, qué calle es?”, se escucha decir a la mujer, quien pide al señor de la basura le diga lo que ocurrió ya que está apoyando un delito. “Yo no estoy apoyando, yo sólo estoy haciendo mi trabajo”, les responde el hombre.

“No, no cumples con tu trabajo porque estás apoyando a la señora de tirarlo. Ahorita el perro se va al tiradero y todos los perros más agresivos lo van a matar porque es un perro chico”, menciona la mujer quien se enfrasca en una pelea con el señor en cuestión.

Foto: Especial

Y su vecina denunció lo ocurrido en supuesta complicidad con el hombre de la basura

“¿Por qué no mejor se lo regalo?”, responde el recolector de basura quien amenaza con llamar a la policía si es que la señora no deja de grabarlo. “Yo lo único que te estoy diciendo es que me digas. Tú no eres el culpable, la culpable es la señora que te lo dio”, afirma la mujer.

Les dejamos el video en cuestión:

"TIRAN" PERRITO A LA BASURA ??#DenunciaCiudadana



No puedo creer que aún exista gente que "tira" a los animales, mismos que después terminan sufriendo en los basureros.

Urge difundir para encontrarle casa a este perrito, se encuentra en #Nezahualcóyotl, #Edomex. pic.twitter.com/Q8IJdXUz9s December 30, 2022

No sabemos si al final el perrito pudo ser rescatado y resguardado

Al final del video escuchamos que a la señora del video la amenazan con llamar a la policía, algo con lo que ella está de acuerdo: “Ahorita le marco a la patrulla porque los animales no son basura, es lo que quiero que ustedes entiendan”, le recuerda al señor que recoge la basura.

“Son seres que sienten. Entonces, si tú no quieres darme la dirección de la señora, que es a la que quiero ir a ver que por qué está tirando un animal”, se oye en el video del que por ahora no sabemos si logró hacer algo para ayudar al pobre perrito en cuestión. ¡No sean así!