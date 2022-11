El toque especial: Captan a panadero lamiendo la masa antes de hornearla

Ahora sí que el panadero con el pan, el panadero con el pan… El dicho “Ojos que no ven, corazón que no siente” no podría quedar más ad hoc cuando hablamos de dos cosas: el amor y la comida. Y es que sí, es una realidad que muchas personas no tienen higiene al momento de preparar alimentos.

Ejemplos quizá hay muchos y hasta se les vino a la mente alguien cuando leyeron esas primeras líneas. Sin embargo, hoy hablaremos del panadero que fue captado en su chamba lamiendo la masa de los panes antes de meterlos al horno. ¡Nooo!

Foto: Especial

Un hombre y su hijo descubrieron a un panadero babeando la masa del pan

Se trata de un video que captaron en una panadería de la ciudad de Antofagasta, en Chile, el cual se ha vuelto viral en TikTok gracias a que en él un hombre denuncia que el sujeto que prepara los panes le pasa la lengua a cada una de las bolas de masa.

“Mi hijo, que es más bajito, se dio cuenta de que el panadero pasaba la lengua a la masa”, explicó el cliente que acusó al sujeto con su supervisor, quien dijo que tomaría cartas en el asunto luego de recibir el video como prueba. Algo que evidentemente no ocurrió.

Va el video en cuestión:

El video se hizo viral y la panadería se cerró hasta nuevo aviso

Como pudieron apreciar, es bastante evidente que el panadero deja sus babas en los panes que posteriormente se hornean y venden. El hecho no pasó desapercibido para nadie en internet, sobre todo para las autoridades sanitarias de dicha ciudad.

Y es que de acuerdo con el portal Bío Bío Chile, el hombre que captó esto le envió el video por Instagram al alcalde de dicha ciudad, Jonathan Velásquez, quien a su vez compartió las imágenes en redes sociales y anunció que la panadería estaba clausurada hasta nuevo aviso.

El panadero, por supuesto, fue despedido

“Me acaba de anunciar Seremi de salud que se prohibió el funcionamiento de la panadería hasta que cumplan con ciertas normas establecidas”, escribió el alcalde en sus redes sociales.

Por su parte, la panadería en cuestión (al parecer pertenece a una cadena de supermercados en Chile), lanzó un comunicado donde indicaron que ya hablaron con el proveedor que contrató al pandero, quien por supuesto se quedó sin chamba luego de que lo descubrieran.

Foto ilustrativa: Getty Images

La frase “con las manos en la masa” sin duda tendrá que ser cambiada luego de esto

“Si bien se trata de un hecho aislado, también este proveedor reforzó las inducciones y charlas de sus panaderos, quienes cuentan con capacitaciones mensuales en las temáticas de inocuidad alimentaria, acorde al reglamento sanitario de los alimentos”, explicó la cadena de supers.

No pues ahora sí que lo agarraron con la lengua en la masa… ¿o cómo era?