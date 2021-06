¡Qué maravilla! Esta perrita regresó a casa tras estar casi 11 años desaparecida

Pocas historias son tan hermosas como las de mascotas que logran reencontrarse con su familia humana luego de perderse por algún tiempo. Y justo eso sucedió con una perrita de Inglaterra este mes. Pero su caso es algo especial porque no anduvo lejos de casa unas semanas o unos meses… ¡fueron casi 11 años!

La protagonista de esta maravillosa historia es la pequeña Crumpet, que desapareció desde el ya lejano 2010. Para ese entonces, según contó la familia de esta adorable perrita, su mascota llevaba sólo tres meses con ellos.

De acuerdo con datos del portal británico Dog Lost, Crumpet desapareció el 6 de octubre de 2010 y diez días después fue reportada oficialmente como desaparecida. Sarah Covell, su dueña, contó al medio local Mirror que la perrita estaba jugando con otra mascota en su jardín trasero mientras ella cuidaba a unos caballos, pero cuando fue a ver cómo estaban sus lomitos, Crumpet no apareció por ningún lado.

La familia hizo de todo para encontrarla. Buscaron por todas partes, pegaron carteles, ofrecieron una recompensa a cambio de información de su perrita y la buscaron también por medio de un microchip que le habían colocado… pero nada.

Cuando uno ama a una mascota, difícilmente pierde la ilusión de volver a verla cuando se pierde. Sin embargo, pasaron los años y las esperanzas fueron quedando atrás, tanto para Sarah como para su esposo Mike y sus dos hijas.

Inesperadamente (muuuy inesperdamente), el pasado 12 de junio llegó la maravillosa noticia. Un veterinario contactó a la familia para informarles que habían encontrado a una perrita vagando cerca de un campo de golf, a pocos kilómetros de la casa de Sarah.

Naturalmente la familia tomó la noticia con incredulidad, no esperaban que se tratara de su Crumpet. Pero al verla, supieron de inmediato que sí, era su perrita. ¡Había vuelto a casa 11 años después!

🏡INCREDIBLE !!! HAPPY HAPPY SUNDAY!!

After disappearing as a puppy from her garden 10 YEARS and 7 MONTHS ago

CRUMPET is HOME! #REUNITED

Found straying on Poole Quay & reunited due to her microchip details being kept up to date.

Always Keep the faith 👍 (& chips up to date) pic.twitter.com/IswFVDQAvt

— Missing Pets GB (@MissingPetsGB) June 13, 2021