Arman fiesta de cumpleaños para el gato; 15 personas se contagian de COVID-19

Por acá hemos hablado muuuuuuchas veces de lo irresponsable que es armar fiestas en plena pandemia, pero esta vez enserio nos quedamos en shock al enterarnos del motivo de una pachanga que derivó en que al menos 15 personas resultaran contagiadas de COVID-19 en Chile, porque se trató nada más y nada menos que de una fiesta de cumpleaños… ¡para el gato!

Y es que aunque somos amantes de las mascotas y en el papel es un lindo detalle querer tanto al mishi como para celebrarle, hacerlo con varios invitados mientras el coronavirus sigue matando a miles de personas en todo el mundo, neta que ya es el colmo.

Una autoridad sanitaria confirmó que se contagiaron en el cumpleaños del gato…

De acuerdo con información de Milenio, el titular de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi), de Valparaíso, Francisco Álvarez, fue quien confirmó al diario local La Segunda que una fiesta para celebrar el cumpleaños de un gato, realizada en la comuna de Santo Domingo, provocó que 15 personas se contagiaran de COVID-19.

“Aunque parezca increíble e incluso ficción, estas cosas realmente suceden en nuestro país respecto a lo que ha pasado en la pandemia”, dijo en su declaración. “Sin duda las personas, para poder reunirse, inventan cualquier excusa para poder hacerlo”.

Y aprovechando el espacio que le dio el citado medio, el seremi de Valparaíso recordó que no es el único caso insólito de reuniones clandestinas en plena pandemia, pues dijo que en la región se han detectado fiestas de 100, 200 y 300 personas donde se cobran dos pagos: el de la entrada y una aportación para juntar la multa que les caerá si las autoridades se enteran (WTF!?).

La autoridad sanitaria de Valparaíso no confirmó la fecha exacta en que se realizó la fiesta de cumpleaños para este gato y tampoco habló sobre el estado de salud actual de las personas contagiadas, a quienes obviamente no se les desea nada malo, verdad… pero definitivamente no podemos dejar de resaltar la irresponsabilidad de organizar y asistir a una celebración así, para el gato (¡para el gato!)