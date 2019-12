Los fans de la famosa serie Rick and Morty (no Ricky Martin, no se confundan), saltaron de alegría cuando descubrieron que este domingo 22 de diciembre la cuarta temporada había llegado a Netflix. Sin embargo, poco les duró la sonrisa a varios, pues se dieron cuenta de que la serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon ahora viene ahora con las groserías censuradas con varios “beeep”, de esos que usan en los programas de televisión.

Varios seguidores de Rick and Morty se dieron cuenta de este inesperado cambio, el cual al parecer sólo se encuentra en los nuevos capítulos que cuentan con doblaje en español, que fueron subidos hace unas horas a la plataforma de streaming. Obviamente, muchos de ellos no dudaron en quejarse de ello a través de las redes sociales, y afirmaron que la serie ya no tiene gracia si se escucha un pitido cada 5 segundos.

Para la cuarta temporada de “Rick and Morty”, Netflix ha puesto pitidos encima de los tacos y las palabras potencialmente ofensivas.

De la animación para adultos a la animación para niños mayores de edad. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) December 22, 2019

Suben la cuarta temporada de Rick and Morty, pero censuran las putas groserias a la verga. pic.twitter.com/nYkIeKLQqu — Don Sincero (@Patan_Principe) December 22, 2019

Netflix subió la cuarta temporada pero censuró los insultos en Rick and Morty pic.twitter.com/eZXB9qT1h4 — Santi Cabrera (@santicabreraa) December 22, 2019

Hasta el momento, Netflix no ha dicho nada respecto a esta decisión, por lo que habrá que ver lo que sucede en los próximos días con el doblaje de la serie, ya que el original mantiene las groserías que dicen varios de los personajes.

Y ya entrados en el tema, en noviembre tuvimos chance de platicar en el CutOut Fest 2019, con uno de los directores mexicanos que están detrás de Rick and Morty, quien nos confirmó que sí tienen en sus planes una película inspirada en estos dos personajazos que se han ganado los corazones de millones con sus locuras. Si quieren checar más detalles, pueden checar la entrevista por acá.