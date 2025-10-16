Lo que necesitas saber: Repasamos 10 artistas del underground que han colaborado con Gorillaz a través de sus discos.

Con el anuncio de The Mountain, el noveno disco de estudio de Gorillaz en marzo de 2026, vino también una lista de colaboradores sorprendentes y atípicos, en parte, por no ser nombres que muy populares o consolidados en el mainstream. Gorillaz tiene un ojito particular para sus colaboradores

Pero esto no es algo nuevo para el cuarteto virtual de Noodle, 2-D, Murdoc y Russell, ya que a lo largo de 8 discos de estudio, nos han sorprendido con colaboradores míticos y de culto, por lo que repasamos 10 artistas del underground que han colaborado con Gorillaz.

Una decena de colaboradores de culto con los que Gorillaz ha sacado rolas

Phi Life Cypher – “Clint Eastwood”

Phi Life Cypher es un trío de hip hop británico de Luton, formado por los MCs Si Phili y Life MC, junto con el DJ Nappa. Fueron parte de la escena underground del rap del Reino Unido a finales de los ’90 y principios de los 2000, destacándose por su lírica, presencia escénica y elegancia dentro del circuito alternativo. No alcanzaron grandes éxitos comerciales, pero sí ganaron reconocimiento en el circuito independiente como uno de los grupos más respetados del hip hop británico.

Su vínculo con Gorillaz es curioso, ya que en versiones tempranas y demos de “Clint Eastwood”, la versión de Phi Life Cypher era la que circulaba, pero finalmente, Damon y Dan the Automator usaron la versión con Del the Funky Homosapien para el álbum. Esa versión original con ellos se publicó luego en la compilación G-Sides como “Clint Eastwood (Phi Life Cypher Version)”.

Mavis Staples – “Let Me Out”

Mavis Staples es una voz fundamental del gospel, soul y R&B , con una carrera que inició en los años 50 junto a The Staple Singers y luego como solista con álbumes como You Are Not Alone (2007) y One True Vine (2013). Su voz es inconfundible, y es respetada en el soul, la música de protesta y hasta en lo indie.

Su colaboración con Gorillaz se materializó en “Let Me Out”, del álbum Humanz (2017), donde comparte espacio con Pusha T. En esa canción, Staples aportó una fuerza espiritual al coro, con un mensaje de dignidad y su profundidad vocal que complementó los versos del rapero.

Gruff Rhys – “Superfast Jellyfish”

Gruff Rhys es el vocalista y frontman de Super Furry Animals, banda galesa de culto en la escena alternativa británica. Ha compuesto discos en solitario, participado en proyectos experimentales y nos sorprendió ver su nombre en el Plastic Beach.

Dentro del mundo de Gorillaz, Gruff Rhys aparece como colaborador en Plastic Beach en la canción “Superfast Jellyfish” junto con De La Soul. Esa canción combina humor Y electrónica en una sátira de la escena musical, y la voz de Gruff aportó en el coro ese matiz reconocible del indie británico que complementa la paleta sonora del álbum. Como dato curioso, sale en un submarino en el video de “On Melancholy Hill”.

Mark E. Smith – “Glitter Freeze”

Mark E. Smith fue el enigmático líder del grupo post-punk The Fall, una institución del rock alternativo británico con una carrera extensa y de culto. Smith era conocido por su voz áspera, y mostrar su carácter difícil, pero muy influyente en círculos underground del rock. Más allá de The Fall, experimentó con colaboraciones ocasionales y proyectos en los márgenes del mainstream.

Con Gorillaz, Mark E. Smith aparece como vocalista invitado en la canción “Glitter Freeze” del álbum Plastic Beach. Aporta una voz hablada dentro de una rola electrónica. En giras, se unió en vivo a Gorillaz para interpretar ese tema durante el Escape to Plastic Beach World Tour en 2010.

Para The Mountain, Mark E. Smith regresará con su voz en “Delirium”, una rola que estamos ansiosos por escuchar. Te dejamos el tracklist completo y toda la información del disco por acá.

Little Simz – “Garage Palace”

Gorillaz tiene un ojo clínico para el talento emergente, y han colaborado con artistas que eventualmente serían gigantes, como Kali Uchis o Vince Staples. En esta categoría tenemos a Little Simz, que sigue siendo una rapera independiente y de culto, y que ha ido forjando un espacio en el hip hop alternativo británico, sin caer en la lógica del gran mainstream pop. Su estilo combina conciencia social, lirismo genial y producción innovadora.

La colaboración con Gorillaz aparece en la canción “Garage Palace”, lanzada como parte de la edición Super Deluxe de Humanz. Little Simz recuerda haber entrado al estudio con Damon y ser recibida como parte de una familia. Ella también participó en giras con Gorillaz y tocó con ellos en festivales como Demon Dayz.

Yukimi Nagano de Little Dragon – “Empire Ants”, “To Binge”

Little Dragon es un grupo sueco de electrónica y synthpop que tiene en Yukimi Nagano una voz que le da muchísima identidad. Se trata de una banda que tiene un estatus de culto, y en gran medida, le debe parte de su fama a la aparición de Yukimi en Plastic Beach.

Con Gorillaz, Yukimi colaboro en “Empire Ants” y “To Binge” del álbum Plastic Beach. Yukimi ha sido una voz que dialoga con Damon, y particularmente en “To Binge”, nos conmovió una historia de un amor complicado que esperemos se repita en siguientes discos.

De La Soul – “Feel Good”, “Superfast Jellyfish”, “Crocadillaz”

De La Soul es un grupo legendario del hip hop alternativo estadounidense, con una influencia inmensa en el rap underground. Aunque tienen reconocimiento más allá del underground, su esencia y legado se mantienen con estética de culto, y Gorillaz los ha invitado varias veces, como un detalle genial.

Con Gorillaz han colaborado en varios temas emblemáticos, como “Feel Good Inc.” y “Superfast Jellyfish”. En esas colaboraciones aportaron versos veloces y mucho humor, ayudando a definir el carácter híbrido de Gorillaz en esos momentos.

Grace Jones – “Charger”

Qué locura lo que consiguió Gorillaz al invitar a Grace Jones, una artista multifacética cuyo impacto va más allá de la música: modelo, actriz, performer e ícono de estilo andrógino, figura de culto desde los años 70. Nacida en Jamaica y con carrera desarrollada en Nueva York y París, Jones se ha movido con fluidez entre el punk, el reggae, el disco, el new wave y lo experimental.

En cuanto a su colaboración con Gorillaz, Grace Jones participa en el tema “Charger”, incluido en el álbum Humanz (2017). El proceso no fue sencillo: Damon Albarn comentó que tardísimo meses lograr coordinar una sesión con ella, y que cuando finalmente lo hicieron, las grabaciones fueron intensas, con largas sesiones de improvisación que Albarn describió como momentos de energía “sobrenatural”. En “Charger”, la voz de Jones aporta ese carácter oscuro, misterioso y casi teatral que contrasta con las texturas electrónicas de Gorillaz, generando un resultado híbrido y evocador.

Tony Allen – “How Far?”

Tony Allen fue un baterista nigeriano considerado uno de los padres del afrobeat, colaborador cercano de Fela Kuti. Aunque es muy respetado entre músicos, su proyección fuera de nichos puede considerarse de culto en ciertos sectores del rock, jazz o world music. Puede ser el baterista favorito de tu baterista favorito.

Gorillaz colaboró con él en la canción “How Far?” dentro de Song Machine, lanzado poco antes de la pandemia. Damon Albarn y Allen tenían una amistad de largo tiempo: participaron juntos en proyectos como The Good, the Bad & the Queen. Aunque Tony Allen tiene un legado enorme, en el contexto de colaboraciones es tratado como un maestro de culto que aporta una batería inesperada y compleja para una rola en la que también participó Skepta.

Ibrahim Ferrer – “Latin Simone (¿Qué pasa contigo?)

Ibrahim Ferrer (fue un cantante cubano perteneciente al mundo del son, el bolero y la música tradicional cubana. Durante décadas trabajó con agrupaciones como Conjunto Sorpresa, Orquesta Chepín-Chovén y Los Bocucos, interpretando guarachas, boleros y sones tradicionales en la escena musical cubana. Con el Buena Vista Social Club, mostró su voz suave y emotiva a audiencias globales y participar en giras, grabaciones y documentales.

Su colaboración con Gorillaz ocurre en la canción “Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)”, incluida en su álbum debut Gorillaz (2001). En esa versión, Ferrer canta completamente en español, dándole a la rola una presencia latina y emocional. Debido a su fallecimiento en 2005, Gorillaz le rindió tributo incorporando “Latin Simone” en presentaciones en vivo desde Demon Days Live en el Manchester Opera.

¿Con qué otra leyenda del underground te han sorprendido las colaboraciones de Gorillaz?